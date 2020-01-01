31 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують депутат Луцької міської ради(на фото), головний редактор видань «Твій стиль» і «Твій вибір»День народження сьогодні відзначають підприємець, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині"Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.