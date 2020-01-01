31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко (на фото), головний редактор видань «Твій стиль» і «Твій вибір» Тарас Хотимчук.
День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.
Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.
Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.
Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.
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День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.
Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.
Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.
Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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