В Україні зафіксували 548 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:12
В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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