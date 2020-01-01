В Україні зафіксували 548 випадків COVID-19





Про це повідомляє МОЗ.



За даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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