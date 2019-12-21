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Назвали нові дати Олімпіади у Токіо

Назвали нові дати Олімпіади у Токіо
Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Про це повідомляє УНН.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020-го, її довелося перенести через епідемію коронавірусної інфекції. Як уточнив МОК, рішення про перенесення підтримали всі національні олімпійські комітети і всі спортивні федерації літніх видів спорту.

У японському оргкомітеті раніше говорили, що повністю скасувати Олімпіаду буде складно, доцільно було б перенести її на рік або два.

"Я не думаю, що Ігри скасують, мова про перенесення. Для МОК скасування Олімпіади створить складнощі", — сказав Харуюкі Такахаші, представник оргкомітету виданню The Wall Street Journal.

Перенесення Ігор на термін менше року призведе до того, що вони будуть перетинатися з іншими міжнародними змаганнями, додав він. Краще, на думку співрозмовника газети, перенести Олімпіаду на два роки.

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Теги: олімпіада, токіо
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