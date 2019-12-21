Назвали нові дати Олімпіади у Токіо





Про це



Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020-го, її довелося перенести через епідемію коронавірусної інфекції. Як уточнив МОК, рішення про перенесення підтримали всі національні олімпійські комітети і всі спортивні федерації літніх видів спорту.



У японському оргкомітеті раніше говорили, що повністю скасувати Олімпіаду буде складно, доцільно було б перенести її на рік або два.



"Я не думаю, що Ігри скасують, мова про перенесення. Для МОК скасування Олімпіади створить складнощі", — сказав Харуюкі Такахаші, представник оргкомітету виданню The Wall Street Journal.



Перенесення Ігор на термін менше року призведе до того, що вони будуть перетинатися з іншими міжнародними змаганнями, додав він. Краще, на думку співрозмовника газети, перенести Олімпіаду на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.Про це повідомляє УНН.Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020-го, її довелося перенести через епідемію коронавірусної інфекції. Як уточнив МОК, рішення про перенесення підтримали всі національні олімпійські комітети і всі спортивні федерації літніх видів спорту.У японському оргкомітеті раніше говорили, що повністю скасувати Олімпіаду буде складно, доцільно було б перенести її на рік або два."Я не думаю, що Ігри скасують, мова про перенесення. Для МОК скасування Олімпіади створить складнощі", — сказав, представник оргкомітету виданню The Wall Street Journal.Перенесення Ігор на термін менше року призведе до того, що вони будуть перетинатися з іншими міжнародними змаганнями, додав він. Краще, на думку співрозмовника газети, перенести Олімпіаду на два роки.

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