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На Волині відремонтують сільську школу за майже 4 мільйони

На Волині відремонтують сільську школу за майже 4 мільйони
На капітальний ремонт фасаду опорного закладу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів», що на вулиці Шкільній, 40 у селі Суходоли Володимир-Волинського району, спрямують майже 4 мільйона гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Зарічанська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 14 квітня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 15 квітня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість пропозиції становить 3,93 мільйона гривень.

Капітальний ремонт фасаду школи включатиме демонтажні та підготовчі роботи, утеплення фасадів мінеральними плитами, установлення віконних зливів, утеплення цоколя, облаштування пандусу, гідроізоляцію, декоративне штукатурення тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Усі роботи мають виконати в період із 1 травня до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін становитиме 10 років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

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Теги: школа, ремонт, село
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