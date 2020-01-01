З якими продуктами небезпечно їсти смажену картоплю





Про це



Шлунок в такому випадку не зможе відразу переварити їжу і буде виробляти все більше шлункового соку, а це призводить до руйнування слизової оболонки шлунка. Картопля, особливо смажена, сильно навантажує нирки, тому його не можна запивати алкоголем.



Самим класичним поєднання страв є смажену картоплю і м’ясо. Але і цей тандем виявився згубним для здоров’я. Шлунку доведеться перетравлювати одночасно білки, жири і вуглеводи, а це складне завдання. Тому їжа буде надовго затримуватися в шлунково-кишковому тракті.



До нетравлення може привести вживання смаженої картоплі разом з помідорами. Вони роблять крохмаль практично не засвоюваним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смажена картопля є досить важкою стравою, яка сама по собі навантажує травну систему. Це призводить до того, що його краще не вживати з іншою важкою їжею, інакше це може спричинити збій травлення. Наприклад, хліб тільки посилить негативний вплив смаженої картоплі, оскільки також містить концентрований крохмаль.Про це пише Ukrhealth.Шлунок в такому випадку не зможе відразу переварити їжу і буде виробляти все більше шлункового соку, а це призводить до руйнування слизової оболонки шлунка. Картопля, особливо смажена, сильно навантажує нирки, тому його не можна запивати алкоголем.Самим класичним поєднання страв є смажену картоплю і м’ясо. Але і цей тандем виявився згубним для здоров’я. Шлунку доведеться перетравлювати одночасно білки, жири і вуглеводи, а це складне завдання. Тому їжа буде надовго затримуватися в шлунково-кишковому тракті.До нетравлення може привести вживання смаженої картоплі разом з помідорами. Вони роблять крохмаль практично не засвоюваним.

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