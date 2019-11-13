Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі в Україні





Про це повідомляє



Як зазначено в порівняльній таблиці до другого читання законопроекту, набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення з 1 липня 2021 року зможуть виключно фізичні особи-громадяни України.



При цьому обсяги концентрації на одну фізособу не повинні перевищувати 100 га. З 1 січня 2024 року купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України), розмір концентрації - до 10 тис. га.



Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам із іноземними акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції.



При цьому закон забороняє продаж сільгоспземель комунальної та державної власності. Згідно з документом, розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються в безготівковій формі. Також закон доручає Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування розробити й затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення Фонду розвитку сільських територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рада ухвалила закон про введення ринку землі з липня 2021 року. За прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому проголосували 259 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.Про це повідомляє УНІАН Як зазначено в порівняльній таблиці до другого читання законопроекту, набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення з 1 липня 2021 року зможуть виключно фізичні особи-громадяни України.При цьому обсяги концентрації на одну фізособу не повинні перевищувати 100 га. З 1 січня 2024 року купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України), розмір концентрації - до 10 тис. га.Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам із іноземними акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції.При цьому закон забороняє продаж сільгоспземель комунальної та державної власності. Згідно з документом, розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються в безготівковій формі. Також закон доручає Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування розробити й затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення Фонду розвитку сільських територій.

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