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Частина міста на Волині сьогодні залишиться без води

Частина міста на Волині сьогодні залишиться без води
Частина міста Ківерці залишиться без води на декілька годин.

Про це йдеться на сайті мерії.

За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, сьогодні, 31 березня, з 10:00 до 12:00 припинять подачу води у всій північній частині міста (вулиці Київська, Незалежності, Шевченка, Паркова, Відродження та інші).

Водопостачання не буде у зв'язку з ремонтними роботами.

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Теги: вода, Ківерці
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