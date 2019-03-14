Частина міста на Волині сьогодні залишиться без води





Про це йдеться на сайті мерії.



За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, сьогодні, 31 березня, з 10:00 до 12:00 припинять подачу води у всій північній частині міста (вулиці Київська, Незалежності, Шевченка, Паркова, Відродження та інші).



Водопостачання не буде у зв'язку з ремонтними роботами.

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