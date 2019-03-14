Частина міста на Волині сьогодні залишиться без води
Сьогодні, 09:35
Частина міста Ківерці залишиться без води на декілька годин.
Про це йдеться на сайті мерії.
За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, сьогодні, 31 березня, з 10:00 до 12:00 припинять подачу води у всій північній частині міста (вулиці Київська, Незалежності, Шевченка, Паркова, Відродження та інші).
Водопостачання не буде у зв'язку з ремонтними роботами.
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Про це йдеться на сайті мерії.
За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, сьогодні, 31 березня, з 10:00 до 12:00 припинять подачу води у всій північній частині міста (вулиці Київська, Незалежності, Шевченка, Паркова, Відродження та інші).
Водопостачання не буде у зв'язку з ремонтними роботами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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