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Курс валют у Луцьку на 31 березня

Курс валют у Луцьку на 31 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.50.

Євро при купівлі становить – 30.50, продажу – 31.20.

Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,30, продаж – 6.70.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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