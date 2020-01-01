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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Не час для шашликів: на Волині заборонили відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину

Не час для шашликів: на Волині заборонили відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину
На Волині під час карантину заборонили відпочивати у рекреаційних пунктах.

Про це інформує ВОУЛМГ.

У зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-2019, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, в області запроваджують додаткові карантинні заходи на великих та малих пунктах рекреації.

Відпочивати на пунктах рекреації заборонили до завершення карантину.

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"Поставтеся до такого рішення з розумінням. Наша мета – убезпечити вас та близьких вам людей від можливого захворювання.

Бережіть своє здоров’я. Залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

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Теги: карантин, відпочинок, рекреаційні пункти, Волинь
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