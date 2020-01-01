Не час для шашликів: на Волині заборонили відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину
Сьогодні, 09:25
На Волині під час карантину заборонили відпочивати у рекреаційних пунктах.
Про це інформує ВОУЛМГ.
У зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-2019, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, в області запроваджують додаткові карантинні заходи на великих та малих пунктах рекреації.
Відпочивати на пунктах рекреації заборонили до завершення карантину.
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"Поставтеся до такого рішення з розумінням. Наша мета – убезпечити вас та близьких вам людей від можливого захворювання.
Бережіть своє здоров’я. Залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує ВОУЛМГ.
У зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-2019, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, в області запроваджують додаткові карантинні заходи на великих та малих пунктах рекреації.
Відпочивати на пунктах рекреації заборонили до завершення карантину.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину
"Поставтеся до такого рішення з розумінням. Наша мета – убезпечити вас та близьких вам людей від можливого захворювання.
Бережіть своє здоров’я. Залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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