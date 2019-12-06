У Києві раптово загорілася вантажівка: вогонь перекинувся на харчовий ринок. ВІДЕО





Стовп диму було видно за кілька кілометрів, - йдеться у сюжеті



Все сталося так швидко, що всі спроби самотужки загасити пожежу результату не дали, каже водій. Він до крові поранив руки, орудуючи вогнегасником.



"Пішов заносити товар. Вийшов, уже кричать - машина горить", - каже водій.



Стовп диму видно кілометрів на п'ять. Як все почалося, не бачили і працівники ринку. Повибігали із торгівельних кіосків, коли відчули запах диму. Вогонь на той момент вже перекинувся на сусідні до них ятки.



На місце пожежі рятувальники прибули вже за кілька хвилин, і одразу відрізали шлях вогню до інших кіосків. Постраждало на продуктовому ринку у Святошинському районі чотири торгівельні точки.



Продавці не на камеру кажуть, ані водій вантажівки, ані її власник ні з ким на ринку не конфліктував. Тому підпал вважають малоймовірним. Кивають на газову установку, якою було обладнане авто. Але рятувальники, версій займання поки не озвучують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві раптово загорілася вантажівка, водій не зміг загасити її самотужки. Вогонь перекинувся на харчовий ринок.Стовп диму було видно за кілька кілометрів, - йдеться у сюжеті ТСН. Все сталося так швидко, що всі спроби самотужки загасити пожежу результату не дали, каже водій. Він до крові поранив руки, орудуючи вогнегасником."Пішов заносити товар. Вийшов, уже кричать - машина горить", - каже водій.Стовп диму видно кілометрів на п'ять. Як все почалося, не бачили і працівники ринку. Повибігали із торгівельних кіосків, коли відчули запах диму. Вогонь на той момент вже перекинувся на сусідні до них ятки.На місце пожежі рятувальники прибули вже за кілька хвилин, і одразу відрізали шлях вогню до інших кіосків. Постраждало на продуктовому ринку у Святошинському районі чотири торгівельні точки.Продавці не на камеру кажуть, ані водій вантажівки, ані її власник ні з ким на ринку не конфліктував. Тому підпал вважають малоймовірним. Кивають на газову установку, якою було обладнане авто. Але рятувальники, версій займання поки не озвучують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію