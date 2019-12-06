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У Києві раптово загорілася вантажівка: вогонь перекинувся на харчовий ринок. ВІДЕО

У Києві раптово загорілася вантажівка: вогонь перекинувся на харчовий ринок. ВІДЕО
У Києві раптово загорілася вантажівка, водій не зміг загасити її самотужки. Вогонь перекинувся на харчовий ринок.

Стовп диму було видно за кілька кілометрів, - йдеться у сюжеті ТСН.

Все сталося так швидко, що всі спроби самотужки загасити пожежу результату не дали, каже водій. Він до крові поранив руки, орудуючи вогнегасником.

"Пішов заносити товар. Вийшов, уже кричать - машина горить", - каже водій.

Стовп диму видно кілометрів на п'ять. Як все почалося, не бачили і працівники ринку. Повибігали із торгівельних кіосків, коли відчули запах диму. Вогонь на той момент вже перекинувся на сусідні  до них  ятки.

На місце пожежі рятувальники прибули вже за кілька хвилин, і одразу відрізали шлях вогню до інших кіосків. Постраждало на продуктовому ринку у Святошинському районі чотири торгівельні точки.

Продавці не на камеру кажуть, ані водій вантажівки, ані її власник ні з ким на ринку не конфліктував. Тому підпал вважають малоймовірним. Кивають на газову установку, якою було обладнане авто. Але рятувальники, версій займання поки не озвучують.


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Теги: Київ, пожежа, вантажівка
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