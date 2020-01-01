Офіційно представили нового голову Іваничівської РДА. ФОТО





Представником президента Володимира Зеленського в Іваничівському районі став Микола Смаль, колишній староста Переславичівської сільради, - пише



Кирильчук вручив очільнику району посвідчення. Попросив новопризначеного голову РДА знайти спільну мову з районною та селищними радами, ОТГ та усіма, хто причетний до справ в Іваничівському районі.



В Іваничівській селищній раді на представленні голови РДА були присутні заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь, помічник народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокоч, голова Іваничівської ОТГ Федір Войтюк, голова Палівської ОТГ Андрій Сапожник та інші.



“Ваш район, можливо погано скажу, але менше має грошей, менше можливостей їх здобути, тому новому голові є над чим працювати”, – зазначив перший заступник голови Волинської ОДА.



Смаль подякував президенту за довіру та пообіцяв сумлінно виконувати свої обов’язки.



“Не думав, що в такий складний час мені доведеться очолювати райдержадміністрацію. Складний період є на Сході, і другий – що в нас насувається епідемія коронавірусу. Буду докладати максимальних зусиль, щоб не допустити її на терена регіону. Це важко, але якщо працювати, то поширення коронавірусу можна зменшити. Можна створювати рейдові бригади, ставити блокпости, але ефективні.

Буду працювати над залученням інвестицій. Маю з іноземними партнерами зв’язки", - сказав Микола Смаль.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го березня перший заступник голови Волинської ОДА Леонід Кирильчук в Іваничівській селищній раді зачитав розпорядження Президента України про призначення голови Іваничівської районної державної адміністрації.Представником президента Володимира Зеленського в Іваничівському районі став, колишній староста Переславичівської сільради, - пише Буг Кирильчук вручив очільнику району посвідчення. Попросив новопризначеного голову РДА знайти спільну мову з районною та селищними радами, ОТГ та усіма, хто причетний до справ в Іваничівському районі.В Іваничівській селищній раді на представленні голови РДА були присутні заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь, помічник народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокоч, голова Іваничівської ОТГ Федір Войтюк, голова Палівської ОТГ Андрій Сапожник та інші.“Ваш район, можливо погано скажу, але менше має грошей, менше можливостей їх здобути, тому новому голові є над чим працювати”, – зазначив перший заступник голови Волинської ОДА.Смаль подякував президенту за довіру та пообіцяв сумлінно виконувати свої обов’язки.“Не думав, що в такий складний час мені доведеться очолювати райдержадміністрацію. Складний період є на Сході, і другий – що в нас насувається епідемія коронавірусу. Буду докладати максимальних зусиль, щоб не допустити її на терена регіону. Це важко, але якщо працювати, то поширення коронавірусу можна зменшити. Можна створювати рейдові бригади, ставити блокпости, але ефективні.Буду працювати над залученням інвестицій. Маю з іноземними партнерами зв’язки", - сказав Микола Смаль.

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