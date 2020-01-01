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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар з Луцька, у якого після смерті виявили коронавірус, помер від серцевого нападу

Лікар з Луцька, у якого після смерті виявили коронавірус, помер від серцевого нападу
За останню добу у Волинській області виявили 1 випадок COVID 19 (посмертно). Відтак, станом на 10.00 год. 31 березня на Волині зареєстровані 3 випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Нагадаємо, у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.

Чоловік, за інформацією ОДА, знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом «пневмонія», почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Питання про те, чому тіло віддали родичам до того, як були відомі результати лабораторних досліджень на наявність коронавірусу, поки залишається відкритим.

Додають також, що з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».


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Теги: коронавірус, смерть, лікар
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