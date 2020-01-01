В Україні уже 549 людей захворіли на коронавірус

В Україні зафіксували 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує МОЗ України.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксували 69 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 36 випадків;▪️Волинська область — 3 випадки;▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;▪️Донецька область — 6 випадків;▪️Житомирська область — 5 випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 13 випадків;▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;▪️Кіровоградська область — 4 випадки;▪️м. Київ — 107 випадків;▪️Київська область — 52 випадки;▪️Львівська область — 6 випадків;▪️Луганська область — 2 випадки;▪️Одеська область — 11 випадків;▪️Полтавська область — 1 випадок;▪️Рівненська область — 13 випадків;▪️Сумська область — 10 випадків;▪️Тернопільська область — 78 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Хмельницька область — 3 випадки;▪️Чернівецька область — 90 випадків;▪️Черкаська область — 50 випадків;▪️Чернігівська область — 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.