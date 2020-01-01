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Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки

Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
Згідно із Розпорядженням Уряду у зв’язку із запровадженням карантинних заходів на державному кордоні України тимчасово припинено піше сполучення з суміжними країнами.

На багатьох пунктах пропуску для перевезення громадян України, які повертаються з-за кордону без власного автотранспорту, місцева влада та ДСНС надають автобуси, – повідомляє Держприкордонслужба України.

Відновлення пропуску відбудеться після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску. Рішення щодо цього прийматиме Уряд за пропозиціями Міністерства охорони здоров’я та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Теги: кордон, Держприкордонслужба, Україна, коронавірус, карантин
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