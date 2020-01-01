Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО

Мешканка села Риковичі Іваничівського району30 березня відзначила 100-річний ювілей.Окрім вітань від рідних, близьких та односельців, долучився і очільник Павлівської громади, - йдеться на сайті Павлівської громади.Під час зустрічі ювілярка, охоче ділилась своїми родинними спогадами із дитинства, нелегкими життєвими сторінками, адже їй та рідним довелося пройти чимало випробувань та буремних подій, непростих і вирішальних моментів минулих років та сьогодення.Феодосія Михайлівна має чим гордитися. Адже вона виховала троє дітей, має трьох онуків, шістьох правнуків, тішиться найменшою праправнучкою. Каже, що діти для неї – найбільша втіха і стимул для життя.