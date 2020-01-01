Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Мешканка села Риковичі Іваничівського району Феодосія Михайлівна Гань 30 березня відзначила 100-річний ювілей.
Окрім вітань від рідних, близьких та односельців, долучився і очільник Павлівської громади Андрій Сапожник, - йдеться на сайті Павлівської громади.
Під час зустрічі ювілярка, охоче ділилась своїми родинними спогадами із дитинства, нелегкими життєвими сторінками, адже їй та рідним довелося пройти чимало випробувань та буремних подій, непростих і вирішальних моментів минулих років та сьогодення.
Феодосія Михайлівна має чим гордитися. Адже вона виховала троє дітей, має трьох онуків, шістьох правнуків, тішиться найменшою праправнучкою. Каже, що діти для неї – найбільша втіха і стимул для життя.
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Окрім вітань від рідних, близьких та односельців, долучився і очільник Павлівської громади Андрій Сапожник, - йдеться на сайті Павлівської громади.
Під час зустрічі ювілярка, охоче ділилась своїми родинними спогадами із дитинства, нелегкими життєвими сторінками, адже їй та рідним довелося пройти чимало випробувань та буремних подій, непростих і вирішальних моментів минулих років та сьогодення.
Феодосія Михайлівна має чим гордитися. Адже вона виховала троє дітей, має трьох онуків, шістьох правнуків, тішиться найменшою праправнучкою. Каже, що діти для неї – найбільша втіха і стимул для життя.
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