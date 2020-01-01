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Українців попереджають про суттєве похолодання і морози

Українців попереджають про суттєве похолодання і морози
з 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Так, вночі очікується 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

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Теги: мороз, Україна, похолодання, весна
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