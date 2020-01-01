Українців попереджають про суттєве похолодання і морози





Про це



Так, вночі очікується 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.Так, вночі очікується 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

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