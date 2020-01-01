Українців попереджають про суттєве похолодання і морози

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з 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.
Так, вночі очікується 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.
Так, вночі очікується 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.
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