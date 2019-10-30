Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража

На Волині поліцейські розкрили крадіжки мотоцикла та мопеда.Учора, 30 березня, до поліції із заявою звернулася 38-річна жителька Локачинського району, - пише ГУНП у Волинській області.Жінка повідомила, що злодій пошкодив вхідні двері гаража та викрав мотоцикл Boxer, належний її братові.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 17-річний житель Турійського району. Транспортний засіб вилучили.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.Цього ж дня, у селищі Голоби Ковельского району оперативники викрили 31-річного ковельчанина у крадіжці мопеда «Musstang», котрий належить 39-річному жителю селища. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. Викрадений мопед правоохоронці вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.