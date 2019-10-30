Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража
Сьогодні, 11:09
На Волині поліцейські розкрили крадіжки мотоцикла та мопеда.
Учора, 30 березня, до поліції із заявою звернулася 38-річна жителька Локачинського району, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінка повідомила, що злодій пошкодив вхідні двері гаража та викрав мотоцикл Boxer, належний її братові.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 17-річний житель Турійського району. Транспортний засіб вилучили.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня, у селищі Голоби Ковельского району оперативники викрили 31-річного ковельчанина у крадіжці мопеда «Musstang», котрий належить 39-річному жителю селища. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. Викрадений мопед правоохоронці вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Учора, 30 березня, до поліції із заявою звернулася 38-річна жителька Локачинського району, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінка повідомила, що злодій пошкодив вхідні двері гаража та викрав мотоцикл Boxer, належний її братові.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 17-річний житель Турійського району. Транспортний засіб вилучили.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня, у селищі Голоби Ковельского району оперативники викрили 31-річного ковельчанина у крадіжці мопеда «Musstang», котрий належить 39-річному жителю селища. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. Викрадений мопед правоохоронці вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков
Сьогодні, 11:42
У аварії загинув учасник АТО з Луцька
Сьогодні, 11:37
Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража
Сьогодні, 11:09
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Медіа