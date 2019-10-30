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Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража

Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража
На Волині поліцейські розкрили крадіжки мотоцикла та мопеда.

Учора, 30 березня, до поліції із заявою звернулася 38-річна жителька Локачинського району, - пише ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що злодій пошкодив вхідні двері гаража та викрав мотоцикл Boxer, належний її братові.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 17-річний житель Турійського району. Транспортний засіб вилучили.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, у селищі Голоби Ковельского району оперативники викрили 31-річного ковельчанина у крадіжці мопеда «Musstang», котрий належить 39-річному жителю селища. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. Викрадений мопед правоохоронці вилучили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, мотоцикл
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