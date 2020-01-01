«Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж





«Карантин – не привід сумувати чи впадати в депресію, навіть, якщо ви замкнені в чотирьох стінах. Крім генерального прибирання, приготування смаколиків та перегляду фільмів, можна засвоїти нові навики чи здійснити давню мрію – почати творити мистецтво», – повідомляє



Унікальний арт-виклик під назвою «Моя вакцина – мистецтво» пропонує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Суть проекту полягає в тому, що будь-хто може власноруч створити арт-об’єкт і взяти участь у розіграші брендових подарунків від МСУМК.



Умови арт-челенджу надзвичайно прості:



– Створити візуальний арт-об'єкт вдома за 1-3 дні на вільну тему; формат, техніка, матеріал, розмір – абсолютно довільні;



– Розмістити роботу у Facebook або Instagram, додавши #my_vaccine_art та @msumk_lutsk;



– Передати естафету 2-3 друзям, позначивши їх у дописі.



Фаворитів оберуть шляхом голосування в інтернеті та за кількістю лайків.



Активні учасники отримають брендові подаруночки від МСУМК.



«Заражаємося не вірусом, а мистецтвом!», – закликали організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», оголошує унікальний арт-челендж на карантині.«Карантин – не привід сумувати чи впадати в депресію, навіть, якщо ви замкнені в чотирьох стінах. Крім генерального прибирання, приготування смаколиків та перегляду фільмів, можна засвоїти нові навики чи здійснити давню мрію – почати творити мистецтво», – повідомляє Таблоїд Волині Унікальний арт-виклик під назвою «Моя вакцина – мистецтво» пропонує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Суть проекту полягає в тому, що будь-хто може власноруч створити арт-об’єкт і взяти участь у розіграші брендових подарунків від МСУМК.Умови арт-челенджу надзвичайно прості:– Створити візуальний арт-об'єкт вдома за 1-3 дні на вільну тему; формат, техніка, матеріал, розмір – абсолютно довільні;– Розмістити роботу у Facebook або Instagram, додавши #my_vaccine_art та @msumk_lutsk;– Передати естафету 2-3 друзям, позначивши їх у дописі.Фаворитів оберуть шляхом голосування в інтернеті та за кількістю лайків.Активні учасники отримають брендові подаруночки від МСУМК.«Заражаємося не вірусом, а мистецтвом!», – закликали організатори.

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