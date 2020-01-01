«Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж
Сьогодні, 14:36
Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», оголошує унікальний арт-челендж на карантині.
«Карантин – не привід сумувати чи впадати в депресію, навіть, якщо ви замкнені в чотирьох стінах. Крім генерального прибирання, приготування смаколиків та перегляду фільмів, можна засвоїти нові навики чи здійснити давню мрію – почати творити мистецтво», – повідомляє Таблоїд Волині.
Унікальний арт-виклик під назвою «Моя вакцина – мистецтво» пропонує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Суть проекту полягає в тому, що будь-хто може власноруч створити арт-об’єкт і взяти участь у розіграші брендових подарунків від МСУМК.
Умови арт-челенджу надзвичайно прості:
– Створити візуальний арт-об'єкт вдома за 1-3 дні на вільну тему; формат, техніка, матеріал, розмір – абсолютно довільні;
– Розмістити роботу у Facebook або Instagram, додавши #my_vaccine_art та @msumk_lutsk;
– Передати естафету 2-3 друзям, позначивши їх у дописі.
Фаворитів оберуть шляхом голосування в інтернеті та за кількістю лайків.
Активні учасники отримають брендові подаруночки від МСУМК.
«Заражаємося не вірусом, а мистецтвом!», – закликали організатори.
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«Карантин – не привід сумувати чи впадати в депресію, навіть, якщо ви замкнені в чотирьох стінах. Крім генерального прибирання, приготування смаколиків та перегляду фільмів, можна засвоїти нові навики чи здійснити давню мрію – почати творити мистецтво», – повідомляє Таблоїд Волині.
Унікальний арт-виклик під назвою «Моя вакцина – мистецтво» пропонує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Суть проекту полягає в тому, що будь-хто може власноруч створити арт-об’єкт і взяти участь у розіграші брендових подарунків від МСУМК.
Умови арт-челенджу надзвичайно прості:
– Створити візуальний арт-об'єкт вдома за 1-3 дні на вільну тему; формат, техніка, матеріал, розмір – абсолютно довільні;
– Розмістити роботу у Facebook або Instagram, додавши #my_vaccine_art та @msumk_lutsk;
– Передати естафету 2-3 друзям, позначивши їх у дописі.
Фаворитів оберуть шляхом голосування в інтернеті та за кількістю лайків.
Активні учасники отримають брендові подаруночки від МСУМК.
«Заражаємося не вірусом, а мистецтвом!», – закликали організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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