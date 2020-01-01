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«Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж

«Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж
Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», оголошує унікальний арт-челендж на карантині.

«Карантин – не привід сумувати чи впадати в депресію, навіть, якщо ви замкнені в чотирьох стінах. Крім генерального прибирання, приготування смаколиків та перегляду фільмів, можна засвоїти нові навики чи здійснити давню мрію – почати творити мистецтво», – повідомляє Таблоїд Волині.

Унікальний арт-виклик під назвою «Моя вакцина – мистецтво» пропонує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Суть проекту полягає в тому, що будь-хто може власноруч створити арт-об’єкт і взяти участь у розіграші брендових подарунків від МСУМК.

Умови арт-челенджу надзвичайно прості:

– Створити візуальний арт-об'єкт вдома за 1-3 дні на вільну тему; формат, техніка, матеріал, розмір – абсолютно довільні;

– Розмістити роботу у Facebook або Instagram, додавши #my_vaccine_art та @msumk_lutsk;

– Передати естафету 2-3 друзям, позначивши їх у дописі.

Фаворитів оберуть шляхом голосування в інтернеті та за кількістю лайків.

Активні учасники отримають брендові подаруночки від МСУМК.

«Заражаємося не вірусом, а мистецтвом!», – закликали організатори.

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Теги: Музей корсаків, Луцьк, арт-челендж, вакцина, коронавірус
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