Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков





Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, посилаючись на те, як протікає ситуація з поширенням COVID-19 в Україні і Європі, - пише



"Зараз у нас продовжений (карантин) до 24 числа (квітня), але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані", – сказав міністр.



Отже, карантин в Україні може затягнутися мінімум до 12 травня.



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