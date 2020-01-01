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Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков

Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков
Карантин в Україні через пандемію коронавірусу може тривати мінімум два місяці.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, посилаючись на те, як протікає ситуація з поширенням COVID-19 в Україні і Європі, - пише "Обозреватель".

"Зараз у нас продовжений (карантин) до 24 числа (квітня), але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані", – сказав міністр.

Отже, карантин в Україні може затягнутися мінімум до 12 травня.

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Теги: карантин, Аваков, термін продовження
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Коментарі 1
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Кавоо? які ше 2 місяця. Іді нах**
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