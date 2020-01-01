Грають у футбол, влаштовують пікніки: у районі на Волині люди не дотримуються правил самоізоляції





Про це інформує газета



Ідеться про тих, хто повернувся із-за кордону і не дотримується правил самоізоляції. Наприклад, минулої неділі до поліції надійшло дванадцять таких повідомлень.



«В основному, люди інформували про те, що односельці порушують карантинні заходи. Наприклад, сусід приїхав із Польщі і ходить селом, або ж молодь грає футбол чи зібралася на пікнік. У неділю погода сприяла, наші краяни ринули на природу, то саме таких повідомлень було найбільше. Все ретельно перевіряємо. Але надзвичайно важко дійсно встановити факт недотримання людиною режиму карантину. Адже, коли наші працівники приїжджають на місце, людина перебуває за місцем проживання, і довести, що вона кудись ходила, нелегко. Ми ж не можемо встановити караули біля подвір’я кожного, хто повернувся із-за кордону. Тут уже вся надія – на свідомість наших громадян», - зазначає керівник районної поліції Володимир Хвесик.



Наразі у правоохоронців є списки тих, хто після 22 березня повернувся в Україну. Ці списки надали як прикордонна, так і епідеміологічна служба. Такі наші громадяни при перетині кордону підписували інформативну згоду про те, що надають свої персональні дані та що вони будуть дотримуватися карантинних заходів. Тож періодично до цих людей телефонують, виїжджають, аби перевірити, чи дійсно вони перебувають на самоізоляції.



І все ж, знову наголошує начальник Любешівського районного відділення поліції Володимир Хвесик, основну роль відіграє відповідальність і розуміння ситуації самих жителів. Аналогічно – якщо йдеться про дотримання карантинних заходів підприємцями.



«Нині, як на мене, не той час, щоб думати про збільшення прибутків. Але, на жаль, є у нас громадяни, котрі прикриваються тим, що торгують нібито дозволеними засобами, а в той час продають і недозволені товари. Або ж провадять торгівлю насіннєвим матеріалом на території офіційно зачиненого ринку», - розповідає про ще одну проблему Володимир Сергійович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деякі жителі Любешівського району нехтують правилами безпеки на карантині. Тож про них повідомляють правоохоронцям свідомі громадяни.Про це інформує газета "Нове життя" Ідеться про тих, хто повернувся із-за кордону і не дотримується правил самоізоляції. Наприклад, минулої неділі до поліції надійшло дванадцять таких повідомлень.«В основному, люди інформували про те, що односельці порушують карантинні заходи. Наприклад, сусід приїхав із Польщі і ходить селом, або ж молодь грає футбол чи зібралася на пікнік. У неділю погода сприяла, наші краяни ринули на природу, то саме таких повідомлень було найбільше. Все ретельно перевіряємо. Але надзвичайно важко дійсно встановити факт недотримання людиною режиму карантину. Адже, коли наші працівники приїжджають на місце, людина перебуває за місцем проживання, і довести, що вона кудись ходила, нелегко. Ми ж не можемо встановити караули біля подвір’я кожного, хто повернувся із-за кордону. Тут уже вся надія – на свідомість наших громадян», - зазначає керівник районної поліціїНаразі у правоохоронців є списки тих, хто після 22 березня повернувся в Україну. Ці списки надали як прикордонна, так і епідеміологічна служба. Такі наші громадяни при перетині кордону підписували інформативну згоду про те, що надають свої персональні дані та що вони будуть дотримуватися карантинних заходів. Тож періодично до цих людей телефонують, виїжджають, аби перевірити, чи дійсно вони перебувають на самоізоляції.І все ж, знову наголошує начальник Любешівського районного відділення поліції Володимир Хвесик, основну роль відіграє відповідальність і розуміння ситуації самих жителів. Аналогічно – якщо йдеться про дотримання карантинних заходів підприємцями.«Нині, як на мене, не той час, щоб думати про збільшення прибутків. Але, на жаль, є у нас громадяни, котрі прикриваються тим, що торгують нібито дозволеними засобами, а в той час продають і недозволені товари. Або ж провадять торгівлю насіннєвим матеріалом на території офіційно зачиненого ринку», - розповідає про ще одну проблему Володимир Сергійович.

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