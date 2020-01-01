На Сході український військовий підірвався на міні
Сьогодні, 12:25
Сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я - тяжкий.
За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - зазначили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я - тяжкий.
За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - зазначили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
Сьогодні, 12:33
На Сході український військовий підірвався на міні
Сьогодні, 12:25
Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька
Сьогодні, 12:15
Грають у футбол, влаштовують пікніки: у районі на Волині люди не дотримуються правил самоізоляції
Сьогодні, 12:12
Медіа