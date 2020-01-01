вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Сході український військовий підірвався на міні

На Сході український військовий підірвався на міні
Сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я - тяжкий.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - зазначили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Схід, український військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
Сьогодні, 12:46
Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
Сьогодні, 12:33
На Сході український військовий підірвався на міні
Сьогодні, 12:25
Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька
Сьогодні, 12:15
Грають у футбол, влаштовують пікніки: у районі на Волині люди не дотримуються правил самоізоляції
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
На Донбасі загинув український боєць, є поранені На Донбасі загинув український боєць, є поранені
30 березень, 19:19
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
27 лютий, 20:20
Волинянин, що виховує 6 дітей, з початку війни на Сході допомагає бійцям Волинянин, що виховує 6 дітей, з початку війни на Сході допомагає бійцям
12 лютий, 09:12
Вона – боєць: історія волинянки, яка захищає країну на Сході Вона – боєць: історія волинянки, яка захищає країну на Сході
08 лютий, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку приймають пацієнтів у дитячій поліклініці
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку дезінфікували нижній храм Свято-Троїцького собору. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Скільки коштує лікування від коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:53
 0
Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
Сьогодні, 12:46
 0
Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8