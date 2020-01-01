На Сході український військовий підірвався на міні





Про це



Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я - тяжкий.



За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.



"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - зазначили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я - тяжкий.За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями."Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - зазначили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

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