У Луцьку дезінфікували нижній храм Свято-Троїцького собору. ВІДЕО





Про це



Дезінфекцію провели сьогодні, 31 березня.



Нагадаємо, учора, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продезінфікували нижній храм кафедрального собору Святої Трійці.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.Дезінфекцію провели сьогодні, 31 березня.Нагадаємо, учора, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію