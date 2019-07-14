У Луцьку дезінфікували нижній храм Свято-Троїцького собору. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
У Луцьку продезінфікували нижній храм кафедрального собору Святої Трійці.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Дезінфекцію провели сьогодні, 31 березня.
Нагадаємо, учора, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Дезінфекцію провели сьогодні, 31 березня.
Нагадаємо, учора, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
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