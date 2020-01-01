Як у Луцьку приймають пацієнтів у дитячій поліклініці





Про це розповіла заступниця медичного директора поліклініки



За час карантину у 20-30 разів зменшилась кількість дітей, яким роблять щеплення. Це – 10 пацієнтів щодня.



При вході до дитячої поліклініки на проспекті Волі усім відвідувачам вимірюють температуру і просять дезінфікувати руки.



"Це для того, щоб розмежувати пацієнтів, які з підозрою на коронавірусну інфекцію, мають якісь прояви даної інфекції, зокрема, високу температуру тіла, гарячку", - каже Наталія Кеда.



Вона також зазначає, що до карантину педіатри щодня приймали до 600 дітей, нині – близько сотні. Більшість консультують онлайн.



"Лікарі-педіатри працюють у дві зміни, тобто, медична допомога дітям надається з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Зараз пусті коридори, тому що значно зменшився потік пацієнтів, за медичною допомогою можна записатися онлайн", - говорить Наталія Кеда



Зі слів лікарки, приймають дітей усі вузькопрофільні лікарі, які працюють в поліклініці. Немає, каже, ендокринолога, він на лікарняному.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку лікарі дитячої поліклініки приймають пацієнтів у звичному режимі. Відвідувачів за останні два тижні поменшало.Про це розповіла заступниця медичного директора поліклініки Наталія Кеда. За час карантину у 20-30 разів зменшилась кількість дітей, яким роблять щеплення. Це – 10 пацієнтів щодня.При вході до дитячої поліклініки на проспекті Волі усім відвідувачам вимірюють температуру і просять дезінфікувати руки."Це для того, щоб розмежувати пацієнтів, які з підозрою на коронавірусну інфекцію, мають якісь прояви даної інфекції, зокрема, високу температуру тіла, гарячку", - каже Наталія Кеда.Вона також зазначає, що до карантину педіатри щодня приймали до 600 дітей, нині – близько сотні. Більшість консультують онлайн."Лікарі-педіатри працюють у дві зміни, тобто, медична допомога дітям надається з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Зараз пусті коридори, тому що значно зменшився потік пацієнтів, за медичною допомогою можна записатися онлайн", - говорить Наталія КедаЗі слів лікарки, приймають дітей усі вузькопрофільні лікарі, які працюють в поліклініці. Немає, каже, ендокринолога, він на лікарняному.

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