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Як у Луцьку приймають пацієнтів у дитячій поліклініці

Як у Луцьку приймають пацієнтів у дитячій поліклініці
У Луцьку лікарі дитячої поліклініки приймають пацієнтів у звичному режимі. Відвідувачів за останні два тижні поменшало.

Про це розповіла заступниця медичного директора поліклініки Наталія Кеда.

За час карантину у 20-30 разів зменшилась кількість дітей, яким роблять щеплення. Це – 10 пацієнтів щодня.

При вході до дитячої поліклініки на проспекті Волі усім відвідувачам вимірюють температуру і просять дезінфікувати руки.

"Це для того, щоб розмежувати пацієнтів, які з підозрою на коронавірусну інфекцію, мають якісь прояви даної інфекції, зокрема, високу температуру тіла, гарячку", - каже Наталія Кеда.

Вона також зазначає, що до карантину педіатри щодня приймали до 600 дітей, нині – близько сотні. Більшість консультують онлайн.

"Лікарі-педіатри працюють у дві зміни, тобто, медична допомога дітям надається з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Зараз пусті коридори, тому що значно зменшився потік пацієнтів, за медичною допомогою можна записатися онлайн", - говорить Наталія Кеда

Зі слів лікарки, приймають дітей усі вузькопрофільні лікарі, які працюють в поліклініці. Немає, каже, ендокринолога, він на лікарняному.


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Теги: Луцьк, дитяча поліклініка
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