Судили волинянку, яка крала косметику у магазині





Слухання справи відбулось 24 березня. Про це йдеться у вироку суду, - пише



Так, обвинувачена 10 лютого у торговій залі приміщення рожищенського магазину з торгових полиць викрала дві помади та туш для вій, загальною вартістю 707 гривень.



13 лютого жінка повернулась у цей магазин та вкрала тональний крем, туш для вій, тіні та рум'яну, підводку для очей на загальну суму 660,90 гривні.



Поклавши косметику до кишені, жінка намагалась вийти із магазину, однак її затримали працівники поліції.



У підготовчому судовому засіданні обвинувачена свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю, завдані збитки відшкодувала повністю.



Між представником потерпілого та обвинуваченою уклали угоду про примирення.



Суд ухвалив угоду затвердити, визнати жінку винною у вчиненні кримінальних правопорушень, визначити покарання у виді позбавлення волі на один рік. Суд звільнив обвинувачену від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона, протягом іспитового терміну, тривалістю один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженку селища Голоби Ковельського району, яка двічі обікрала магазин.Слухання справи відбулось 24 березня. Про це йдеться у вироку суду, - пише Район.Рожище. Так, обвинувачена 10 лютого у торговій залі приміщення рожищенського магазину з торгових полиць викрала дві помади та туш для вій, загальною вартістю 707 гривень.13 лютого жінка повернулась у цей магазин та вкрала тональний крем, туш для вій, тіні та рум'яну, підводку для очей на загальну суму 660,90 гривні.Поклавши косметику до кишені, жінка намагалась вийти із магазину, однак її затримали працівники поліції.У підготовчому судовому засіданні обвинувачена свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю, завдані збитки відшкодувала повністю.Між представником потерпілого та обвинуваченою уклали угоду про примирення.Суд ухвалив угоду затвердити, визнати жінку винною у вчиненні кримінальних правопорушень, визначити покарання у виді позбавлення волі на один рік. Суд звільнив обвинувачену від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона, протягом іспитового терміну, тривалістю один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

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