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Не хочуть на самоізоляцію: 20% волинян, які повернулися з-за кордону, вказують неправдиві дані

Не хочуть на самоізоляцію: 20% волинян, які повернулися з-за кордону, вказують неправдиві дані
20% волинян, котрі повернулися з-за кордону, вказали неправдиві дані, аби поліція не змогла перевірити дотримання самоізоляції.

Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що ті, волиняни, які можливо контактували із інфікованими на коронавірус, сидять на карантині. Однак люди, які перетнули кордон, зазвичай не дотримуються заходів, дають некоректні дані про місцепроживання тощо.

«Поліція їх знаходить: за номерами телефону, за можливими контактами тощо. Точну цифру людей, які не дотримуються самоізоляції назвати не можу, але до 20 % людей дають неправдиві дані, більшість із них вже знайшли і вони знаходяться на самоізоляції», - зауважила посадовиця.

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Теги: коронавірус, Волинь, самоізоляція
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