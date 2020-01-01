Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 31 березня

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 31 березня.Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що в області зафіксували 3 випадки коронавірусу, один із них – посмертно.«На сьогодні ситуація відносно добре розгортається порівняно із іншими країнами світу», - вважає посадовиця. За її словами, карантинний захист спрацьовує, тож таких заходів потрібно дотримуватися й надалі.Тетяна Щербак вважає, що карантину потрібно дотримуватися і в храмах, тому закликала вірян із розумінням поставитися до ситуації.«Давайте віддамо час своїй сім’ї, пограємо з дітками в ігри, проведемо час з користю для себе і для свого майбутнього», - сказала заступниця голови ОДА.В області визначили 8 медзакладів першої хвилі для прийому хворих на коронавірус, однак не виключають можливості розширення мережі. Важких хворих на COVID-19 лікуватимуть у Волинській обласній клінічній лікарні, зокрема корпусі №2, що у Боголюбах.«Ми забезпечені краще, ніж дуже багато областей в України. Ми робимо все, щоб в числі перших отримати всі необхідні засоби для захисту медиків і населення. Нас докоряли, що немає масок – підіть в аптеки, де вони є, у нас є тести і ми їх робимо. За 30 березня у нашій лабораторії зробили 12 тестів на коронавірус», - повідомила Тетяна Щербак.У Волинську область надійшло 5000 експрес-тестів на визначення COVID-19 і очікують іще.«Якщо у вас немає ніяких симптомів, то необхідності робити тести немає», - каже вона.Начальник управління охорони здоров’я ОДАзауважив, що багато інфікованих в Україні – люді молодого віку. Тож він закликав не наражати на небезпеку рідних та дотримуватися карантину.«Сьогодні надходять дзвінки на «гарячу лінію», бо люди хочуть просто так перевіритися на коронавірус. Але цього робити всім не потрібно. Із трьох випадків коронавірусу на Волині – два у медиків. Тому давайте берегти медиків і не наражати їх на небезпеку», - додав Ващенюк.