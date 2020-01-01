В Україні на коронавірус хворіють переважно жінки, – МОЗ





Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент



"Вікова структура розподілу всіх захворівших: найбільша кількість у відсотковому відношенні – ми маємо сьогодні людей віком від 30 до 59 років – близько 60% усіх випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у цій віковій категорії. По розподілу жінки-чоловіки, 51% - жінки, 48% - чоловіки", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.

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