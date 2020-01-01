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Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян

Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян
Розповіли, як почувають себе інфіковані на COVID-19 волиняни.

Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, в області лабораторно підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом, один із них – посмертно. Захворіла дівчинка з Гірки Полонки, а також очільника Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що стан хворих покращується.

«Я думаю, що все буде добре», – додав медик.

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, стан
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