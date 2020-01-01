Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян





Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.



Нагадаємо, в області лабораторно підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом, один із них –



Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що стан хворих покращується.



«Я думаю, що все буде добре», – додав медик.



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