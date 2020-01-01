Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян
Сьогодні, 13:41
Розповіли, як почувають себе інфіковані на COVID-19 волиняни.
Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, в області лабораторно підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом, один із них – посмертно. Захворіла дівчинка з Гірки Полонки, а також очільника Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що стан хворих покращується.
«Я думаю, що все буде добре», – додав медик.
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Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, в області лабораторно підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом, один із них – посмертно. Захворіла дівчинка з Гірки Полонки, а також очільника Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що стан хворих покращується.
«Я думаю, що все буде добре», – додав медик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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