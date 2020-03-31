У волинянина з авто вкрали барсетку з грошима





Про це



56-річний житель села Селіски звернувся до правоохоронців вчора, 30 березня і повідомив, що у суботу, 28 березня з незачиненого автомобіля Fiat Scudo, який чоловік залишив поряд з кладовищем, викрали барсетку з грошима. Також у сумці були особисті документи заявника.



Сума збитків становить 1900 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя села Селіски Устилузької ОТГ викрали барсетку з грошима біля кладовища.Про це “Княжому Граду” повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.56-річний житель села Селіски звернувся до правоохоронців вчора, 30 березня і повідомив, що у суботу, 28 березня з незачиненого автомобіля Fiat Scudo, який чоловік залишив поряд з кладовищем, викрали барсетку з грошима. Також у сумці були особисті документи заявника.Сума збитків становить 1900 гривень.

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