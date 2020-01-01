В ОДА запевняють, що лікаря, у якого виявили коронавірус після смерті, похоронили згідно з вимогами

Заступниця голови Волинської облдержадміністраціїзапевнила, що під час прощання з лікарем, у якого виявили коронавірус після смерті, усе відбувалося згідно з відповідним алгоритмом.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації сьогодні, 31 березня.Тетяна Щербак наголосила, що лікар помер не від коронавірусної інфекції, а від серцевого нападу. «У нього було багато супутніх хвороб. Ще раз звертаюся: бережіть своїх батьків!», - сказала вона.Щодо поховання вона відповіла, що ця процедура – це дуже інтимна річ для родини покійного, тож це не має мати широкого обговорення.«Є певний алгоритм, якого мають дотримуватися всі служби. Ввечері (30 березня у нижньому храмі Свято-Троїцього кафедрального собору – ред.) ми перевірили, як усе все відбувається. Труна була щільно закрита, стояла окремо. Там було 8 людей», - сказала Щербак.За словами начальника обласного управління охорони здоров’я, тіло покійного дійсно видали родичам ще до того, як стали відомі результати лабораторних досліджень.«Але розтин до того проводили. Тіло обробили хлоровмісним розчином, видали у герметичному пакуванні. Всі процедури були дотримані», - сказав Ващенюк.За його словами, коло контактних осіб лікаря наразі встановлене. Лікар, за словами Ващенюка, перебував у відпустці з 20 березня і великих контактів не мав. Восьмеро людей з обласної поліклініки наразі знаходяться на самоізоляції. Ігор Ващенюк додав, що вже понад два тижні поліклініка обласної лікарні не проводила планових прийомів.Нагадаємо, у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го рокуЧоловік, за інформацією ОДА, знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом «пневмонія», почувався задовільно.Зауважимо, що згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня, тіло померлого, у якого виявили коронавірус, мають дезінфікувати хлоровмісним розчином та помістити у непронекний герматичний пакет-мішок. Труна має бути щільно закритою. При похованні в приміщенні дозволено одночасно бути не більше ніж одній людині на 10 квадратних метрів на відстані не менше 1,5 метра. Місцева влада чи комунальні підтриємства мають записати контакти тих, хто був на похороні.