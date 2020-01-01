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Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині

Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині
Волинянам пояснили, як необхідно поводитися з речами, у яких виходили на вулицю та які були з собою при контакті з іншими людьми.

Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що верхній одяг варто залишити в окремому приміщенні, провітрити його. Важливо також уникнути контактів «брудного» одягу з одягом людей, котрі постійно знаходяться удома.

Після повернення додому варто прийняти душ, телефон, ключі та інші речі обробити спиртовмісними дезінфектантами.

Їжу треба обробляти гарячою водою, можна з мийним засобом. Усі упаковки бажано також протерти дезінфектором і дати постояти пів години.

«З упаковки вірус може потрапити в організм тільки тоді, коли ви її торкнетеся слизових», - наголосив Ващенюк. Головний медик області додав, що руки потрібно обробляти постійно.

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Теги: коронавірус, Волинь, Ігор Ващенюк, дезінфекція
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