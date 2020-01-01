Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині

Волинянам пояснили, як необхідно поводитися з речами, у яких виходили на вулицю та які були з собою при контакті з іншими людьми.Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАрозповів, що верхній одяг варто залишити в окремому приміщенні, провітрити його. Важливо також уникнути контактів «брудного» одягу з одягом людей, котрі постійно знаходяться удома.Після повернення додому варто прийняти душ, телефон, ключі та інші речі обробити спиртовмісними дезінфектантами.Їжу треба обробляти гарячою водою, можна з мийним засобом. Усі упаковки бажано також протерти дезінфектором і дати постояти пів години.«З упаковки вірус може потрапити в організм тільки тоді, коли ви її торкнетеся слизових», - наголосив Ващенюк. Головний медик області додав, що руки потрібно обробляти постійно.