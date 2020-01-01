вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19

На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
Усіх хворих волинян із пневмонією тестуватимуть на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що за два місяці на Волині було біля 30 випадків смерті від пневмоній, показник знаходиться на рівні трьох останніх років.

Донині хворих на пневмонії не тестували на COVID-19.

Під час брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак відзначила, що на Волині будуть повторювати практику Києва – тестувати людей із пневмоніями на коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, брифінг, пневмонія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста
Сьогодні, 15:55
Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня
Сьогодні, 15:51
На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
Сьогодні, 15:38
Лучанка розповіла, як Китаю вдається боротися із COVID-19
Сьогодні, 15:25
Для Володимир-Волинського ТМО благодійники передали 100 комплектів спецодягу
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 19 березня Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 19 березня
19 березень, 14:14
Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині
Сьогодні, 14:08
Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян
Сьогодні, 13:41
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 31 березня Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 31 березня
Сьогодні, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу
Сьогодні, 16:08
 0
10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста
Сьогодні, 15:55
 0
Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня
Сьогодні, 15:51
 0
На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8