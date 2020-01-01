На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19

Усіх хворих волинян із пневмонією тестуватимуть на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАповідомив, що за два місяці на Волині було біля 30 випадків смерті від пневмоній, показник знаходиться на рівні трьох останніх років.Донині хворих на пневмонії не тестували на COVID-19.Під час брифінгу заступниця голови облдержадміністраціївідзначила, що на Волині будуть повторювати практику Києва – тестувати людей із пневмоніями на коронавірусну інфекцію.