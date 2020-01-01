На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
Сьогодні, 15:38
Усіх хворих волинян із пневмонією тестуватимуть на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що за два місяці на Волині було біля 30 випадків смерті від пневмоній, показник знаходиться на рівні трьох останніх років.
Донині хворих на пневмонії не тестували на COVID-19.
Під час брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак відзначила, що на Волині будуть повторювати практику Києва – тестувати людей із пневмоніями на коронавірусну інфекцію.
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Про це йшлося у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що за два місяці на Волині було біля 30 випадків смерті від пневмоній, показник знаходиться на рівні трьох останніх років.
Донині хворих на пневмонії не тестували на COVID-19.
Під час брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак відзначила, що на Волині будуть повторювати практику Києва – тестувати людей із пневмоніями на коронавірусну інфекцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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