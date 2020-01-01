Як лучанам оформити виплати на дитину онлайн. ІНСТРУКЦІЯ





Про це



Для оформлення виплат потрібно зробити такі кроки:



1. Перейдіть на



2. Увійдіть на сайт за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або електронної пошти. Якщо обираєте другий варіант - вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи.



3. Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Необхідно внести дані:

- свідоцтва про народження дитини;

- паспортів обох батьків;

- ІПН обох батьків (за наявності);

- банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).



У заяві зазначте відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також оберіть спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або у поштовому відділенні.



Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соцзахисту, який розгляне запит.



4. Якщо ви маєте ЕЦП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Якщо ЕЦП немає - відправте заяву на попередній розгляд.



5. Рішення щодо призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту (або вручити особисто – під час візиту) приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.



Як отримати електронний цифровий підпис?



Найшвидший спосіб отримати електронний цифровий підпис - завантажити його на сайті Приватбанку.



- Авторизуйтеся у

- У меню “Усі послуги” перейдіть на вкладку “Бізнес” та оберіть “Завантажити сертифікат”.



Покрокову інструкцію з завантаження електронного цифрового підпису у Приват24 знайдете за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку опублікував покрокову інструкцію, як батькам швидко оформити виплати на дитину онлайн, перебуваючи вдома.Про це повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу у Facebook.Для оформлення виплат потрібно зробити такі кроки:1. Перейдіть на сайт Міністерства соціальної політики України. Сервіс доступний у кожному куточку України цілодобово.2. Увійдіть на сайт за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або електронної пошти. Якщо обираєте другий варіант - вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи.3. Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Необхідно внести дані:- свідоцтва про народження дитини;- паспортів обох батьків;- ІПН обох батьків (за наявності);- банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).У заяві зазначте відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також оберіть спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або у поштовому відділенні.Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соцзахисту, який розгляне запит.4. Якщо ви маєте ЕЦП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Якщо ЕЦП немає - відправте заяву на попередній розгляд.5. Рішення щодо призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту (або вручити особисто – під час візиту) приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.Найшвидший спосіб отримати електронний цифровий підпис - завантажити його на сайті Приватбанку.- Авторизуйтеся у Приват24 - У меню “Усі послуги” перейдіть на вкладку “Бізнес” та оберіть “Завантажити сертифікат”.Покрокову інструкцію з завантаження електронного цифрового підпису у Приват24 знайдете за посиланням.

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