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Як лучанам оформити виплати на дитину онлайн. ІНСТРУКЦІЯ

Як лучанам оформити виплати на дитину онлайн. ІНСТРУКЦІЯ
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку опублікував покрокову інструкцію, як батькам швидко оформити виплати на дитину онлайн, перебуваючи вдома.

Про це повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу у Facebook.

Для оформлення виплат потрібно зробити такі кроки:

1. Перейдіть на сайт Міністерства соціальної політики України. Сервіс доступний у кожному куточку України цілодобово.

2. Увійдіть на сайт за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або електронної пошти. Якщо обираєте другий варіант - вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи.

3. Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Необхідно внести дані:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспортів обох батьків;
- ІПН обох батьків (за наявності);
- банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).

У заяві зазначте відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також оберіть спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або у поштовому відділенні.

Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соцзахисту, який розгляне запит.

4. Якщо ви маєте ЕЦП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Якщо ЕЦП немає - відправте заяву на попередній розгляд.

5. Рішення щодо призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту (або вручити особисто – під час візиту) приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.

Як отримати електронний цифровий підпис?

Найшвидший спосіб отримати електронний цифровий підпис - завантажити його на сайті Приватбанку.

- Авторизуйтеся у Приват24.
- У меню “Усі послуги” перейдіть на вкладку “Бізнес” та оберіть “Завантажити сертифікат”.

Покрокову інструкцію з завантаження електронного цифрового підпису у Приват24 знайдете за посиланням.

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Теги: карантин, Луцьк, оформлення виплат, онлайн
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