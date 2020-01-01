Як лучанам оформити виплати на дитину онлайн. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 18:41
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку опублікував покрокову інструкцію, як батькам швидко оформити виплати на дитину онлайн, перебуваючи вдома.
Про це повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу у Facebook.
Для оформлення виплат потрібно зробити такі кроки:
1. Перейдіть на сайт Міністерства соціальної політики України. Сервіс доступний у кожному куточку України цілодобово.
2. Увійдіть на сайт за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або електронної пошти. Якщо обираєте другий варіант - вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи.
3. Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Необхідно внести дані:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспортів обох батьків;
- ІПН обох батьків (за наявності);
- банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).
У заяві зазначте відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також оберіть спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або у поштовому відділенні.
Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соцзахисту, який розгляне запит.
4. Якщо ви маєте ЕЦП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Якщо ЕЦП немає - відправте заяву на попередній розгляд.
5. Рішення щодо призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту (або вручити особисто – під час візиту) приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.
Як отримати електронний цифровий підпис?
Найшвидший спосіб отримати електронний цифровий підпис - завантажити його на сайті Приватбанку.
- Авторизуйтеся у Приват24.
- У меню “Усі послуги” перейдіть на вкладку “Бізнес” та оберіть “Завантажити сертифікат”.
Покрокову інструкцію з завантаження електронного цифрового підпису у Приват24 знайдете за посиланням.
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Про це повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу у Facebook.
Для оформлення виплат потрібно зробити такі кроки:
1. Перейдіть на сайт Міністерства соціальної політики України. Сервіс доступний у кожному куточку України цілодобово.
2. Увійдіть на сайт за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або електронної пошти. Якщо обираєте другий варіант - вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи.
3. Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Необхідно внести дані:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспортів обох батьків;
- ІПН обох батьків (за наявності);
- банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).
У заяві зазначте відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також оберіть спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або у поштовому відділенні.
Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соцзахисту, який розгляне запит.
4. Якщо ви маєте ЕЦП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Якщо ЕЦП немає - відправте заяву на попередній розгляд.
5. Рішення щодо призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту (або вручити особисто – під час візиту) приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.
Як отримати електронний цифровий підпис?
Найшвидший спосіб отримати електронний цифровий підпис - завантажити його на сайті Приватбанку.
- Авторизуйтеся у Приват24.
- У меню “Усі послуги” перейдіть на вкладку “Бізнес” та оберіть “Завантажити сертифікат”.
Покрокову інструкцію з завантаження електронного цифрового підпису у Приват24 знайдете за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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