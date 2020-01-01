На західних кордонах України скупчилося чимало вантажівок
Сьогодні, 14:22
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 219 вантажівок.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:
- із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);
- із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);
- із Угорщиною: Тиса (60/0);
- із Румунією: Дякове: (20/0).
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:
- із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);
- із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);
- із Угорщиною: Тиса (60/0);
- із Румунією: Дякове: (20/0).
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