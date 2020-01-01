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На західних кордонах України скупчилося чимало вантажівок

На західних кордонах України скупчилося чимало вантажівок
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 219 вантажівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.

Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:

- із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);

- із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);

- із Угорщиною: Тиса (60/0);

- із Румунією: Дякове: (20/0).

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Теги: черги, карантин, кордони України
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