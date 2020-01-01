На західних кордонах України скупчилося чимало вантажівок





Про це у своєму Telegram-каналі повідомила



Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:



- із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);



- із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);



- із Угорщиною: Тиса (60/0);



- із Румунією: Дякове: (20/0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 219 вантажівок.Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця" , передає УНН.Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:- із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);- із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);- із Угорщиною: Тиса (60/0);- із Румунією: Дякове: (20/0).

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