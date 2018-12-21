У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:29
У Луцьку на вулиця Дубнівській Mercedes зіткнувся із Volkswagen Caddy.
Аварія сталася приблизно о 12:20 31 березня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Як зазначили свідки аварії, Mercedes намагався проскочити на жовте світло після зеленого. Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася приблизно о 12:20 31 березня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Як зазначили свідки аварії, Mercedes намагався проскочити на жовте світло після зеленого. Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:29
У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників
Сьогодні, 16:17
На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу
Сьогодні, 16:08
Медіа