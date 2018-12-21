У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО





Аварія сталася приблизно о 12:20 31 березня. Про це ІА



Як зазначили свідки аварії, Mercedes намагався проскочити на жовте світло після зеленого. Автомобілі отримали механічні ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиця Дубнівській Mercedes зіткнувся із Volkswagen Caddy.Аварія сталася приблизно о 12:20 31 березня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Як зазначили свідки аварії, Mercedes намагався проскочити на жовте світло після зеленого. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

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