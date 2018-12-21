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У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО

У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиця Дубнівській Mercedes зіткнувся із Volkswagen Caddy.

Аварія сталася приблизно о 12:20 31 березня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Як зазначили свідки аварії, Mercedes намагався проскочити на жовте світло після зеленого. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській сталась аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Дубнівська
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