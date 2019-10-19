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«Волиньгаз» запустив оnline сервіс для подачі показів лічильників

«Волиньгаз» запустив оnline сервіс для подачі показів лічильників
Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому під час карантину, АТ «Волиньгаз» екстрено розробило експрес-доступ до online сервісів на 104.ua.

Тепер, щоб скористатися ними, достатньо зробити дзвінок зі смартфону до контакт-центру АТ «Волиньгаз» за номером телефону 067 33 39 104 і ваш Особистий кабінет буде створений автоматично, – пише «Економічна правда».

«Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію. Наші клієнти можуть використовувати онлайн-сервіси, щоб не наражати себе на небезпеку, адже це просто та зручно. Початок місяця і всі наші клієнти можуть онлайн передати показники лічильника газу та згодом оплатити і за природний газ, і за його доставку», - переконаний начальник управління клієнтського сервісу АТ «Волиньгаз» Юрій Петрук.

Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфону до контакт-центру АТ «Волиньгаз» за номером 067 33 39 104. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на номер мобільного телефону клієнта.

Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль та користуватись усіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua.

За їх допомогою клієнти можуть:

- гарантовано передати показання лічильника;
- безпечно та просто сплатити за газ і його доставку;
- першими завантажити рахунки;
- відстежувати власне споживання та витрати.

На сьогодні у Волинській області біля 60 тис домогосподарств користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу 104.ua.

Довідка: Акціонерне товариство «Волиньгаз» забезпечує природним газом майже 250 тис. сімей волинян. Рівень газифікації області природним газом становить майже 70%, бо 10 міст, 16 селищ міського типу та 632 села. Приладами обліку оснащено понад 85% споживачів. Станом на 1 жовтня 2019 року у Волинській області експлуатується більше 7 тис. км розподільних газопроводів.

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Теги: Волиньгаз, газ, оплата, сервіс
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