Обрали нового голову Турійської районної ради
Сьогодні, 14:52
В Турійській районній раді депутати обрали нового голову – Сергія Сергійовича Власюка.
Про це стало відомо під час сесії Турійської районної ради, яка відбулась 31 березня, - пишуть Волинські новини.
За Сергія Власюка проголосували 24 із 25 присутніх на сесії обранців громади.
Довідково: Власюк Сергій Сергійович народився 07.06.1972 р. Закінчив Волинський державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «вчитель фізичного виховання» Працює директором ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Бобли Турійського району. Є депутатом Турійської районної ради від районної організації політичної партії Українське об’єднання патріотів УКРОП та помічником народного депутата України Вячеслава Рубльова.
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Про це стало відомо під час сесії Турійської районної ради, яка відбулась 31 березня, - пишуть Волинські новини.
За Сергія Власюка проголосували 24 із 25 присутніх на сесії обранців громади.
Довідково: Власюк Сергій Сергійович народився 07.06.1972 р. Закінчив Волинський державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «вчитель фізичного виховання» Працює директором ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Бобли Турійського району. Є депутатом Турійської районної ради від районної організації політичної партії Українське об’єднання патріотів УКРОП та помічником народного депутата України Вячеслава Рубльова.
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