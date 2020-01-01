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Обрали нового голову Турійської районної ради

Обрали нового голову Турійської районної ради
В Турійській районній раді депутати обрали нового голову – Сергія Сергійовича Власюка.

Про це стало відомо під час сесії Турійської районної ради, яка відбулась 31 березня, - пишуть Волинські новини.

За Сергія Власюка проголосували 24 із 25 присутніх на сесії обранців громади.

Довідково: Власюк Сергій Сергійович народився 07.06.1972 р. Закінчив Волинський державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «вчитель фізичного виховання» Працює директором ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Бобли Турійського району. Є депутатом Турійської районної ради від районної організації політичної партії Українське об’єднання патріотів УКРОП та помічником народного депутата України Вячеслава Рубльова.

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Теги: Турійськ, райрада
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