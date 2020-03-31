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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус
У Івано-Франківську 30 березня в обласному пологовому будинку померла породілля.

У коментарі МІСТУ генеральний директор пологового Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає", – каже Павлушинський

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Теги: коронавірус, породілля, смерть
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