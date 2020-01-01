У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
Сьогодні, 21:18
Профілактичні листівки про коронавірус розповсюдили сьогодні на дошках оголошень багатоквартирних будинків інспектори патрульної поліції Волині.
Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.
У листівках описано алгоритм дій у разі виявлення хвороби, також йдеться про те, як піклуватись про людей літнього віку. Основна рекомендація – не панікувати і знати номер свого сімейного лікаря.
«Увага, відповідальність, турбота, свідомість – це те, що нині необхідне кожному», – зазначають патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.
У листівках описано алгоритм дій у разі виявлення хвороби, також йдеться про те, як піклуватись про людей літнього віку. Основна рекомендація – не панікувати і знати номер свого сімейного лікаря.
«Увага, відповідальність, турбота, свідомість – це те, що нині необхідне кожному», – зазначають патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні - 645 хворих на коронавірус
Сьогодні, 22:10
В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»
Сьогодні, 21:35
У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
Сьогодні, 21:18
Синоптики пояснили, чому наприкінці березня в Україні випав сніг
Сьогодні, 20:42
Судили волинянку, яка крала косметику у магазині
Сьогодні, 20:21
Медіа