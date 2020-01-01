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У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус

У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
Профілактичні листівки про коронавірус розповсюдили сьогодні на дошках оголошень багатоквартирних будинків інспектори патрульної поліції Волині.

Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У листівках описано алгоритм дій у разі виявлення хвороби, також йдеться про те, як піклуватись про людей літнього віку. Основна рекомендація – не панікувати і знати номер свого сімейного лікаря.

«Увага, відповідальність, турбота, свідомість – це те, що нині необхідне кожному», – зазначають патрульні.

У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус


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Теги: коронавірус, Волинь, патрульна поліція, листівки
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