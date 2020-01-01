У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус





Про це правоохоронці повідомили на своїй



У листівках описано алгоритм дій у разі виявлення хвороби, також йдеться про те, як піклуватись про людей літнього віку. Основна рекомендація – не панікувати і знати номер свого сімейного лікаря.



«Увага, відповідальність, турбота, свідомість – це те, що нині необхідне кожному», – зазначають патрульні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Профілактичні листівки про коронавірус розповсюдили сьогодні на дошках оголошень багатоквартирних будинків інспектори патрульної поліції Волині.Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.У листівках описано алгоритм дій у разі виявлення хвороби, також йдеться про те, як піклуватись про людей літнього віку. Основна рекомендація – не панікувати і знати номер свого сімейного лікаря.«Увага, відповідальність, турбота, свідомість – це те, що нині необхідне кожному», – зазначають патрульні.

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