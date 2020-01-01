Кіберполіція встановила 116 осіб, що поширювали фейки про коронавірус





Загалом виявлено 228 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу, –



Наразі кіберполіція ідентифікувала 116 осіб, які цю інформацію розповсюджували. За фактами онлайн-шахрайств розпочато 30 кримінальних проваджень.



Зокрема співробітники кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції Мелітополя встановили 27-річного чоловіка, який «продавав» неіснуючий товар. Чоловік уже раніше судимий та наразі відбуває покарання у виправній колонії. Встановлено, що фігурант у соціальних мережах розміщував оголошення про продаж медичних масок та антисептиків. Наразі вже встановлено близько 70 потерпілих від його дій. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.







У Києві кіберполіція спільно із Дніпровським управлінням поліції Києва, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, встановили особу, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж медичних масок сумнівної якості, без сертифікатів відповідності та документів про їхнє місце виготовлення. Вилучено майже 8 тисяч масок.



У Дніпрі встановлено 34-річного чоловіка, який організував виготовлення дезінфекційного засобу і здійснював його продаж за допомогою сайту оголошень. Наразі правоохоронці вилучили 500 одиниць саморобної речовини. За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Крім цього, у Чернівецькій області кіберполіція спільно з працівниками Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області виявили чоловіка, який здійснював продаж масок індивідуального захисту. Встановлено, що фігурант не є суб’єктом господарювання та не має права здійснювати відповідний вид діяльності. Наразі відносно нього складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.



А співробітниками кіберполіції в місті Києві спільно з працівниками Солом’янського управління поліції ГУНП в м. Києві виявлено місцевого жителя, який за допомогою каналу у месенджері здійснював продаж дезінфікуючих антисептичних засобів за ціною 280 гривень за літр. Цим самим чоловік вчиняв протиправні дії, реалізовуючи небезпечний продукт без відповідної реєстрації. На нього складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) та ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар - 500 літрів "антисептику" - вилучено.



На Тернопільщині кіберполіція встановила особу, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж медичних масок, не маючи відповідних дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності. Відносно особи також складено адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар вилучено.







А працівники кіберполіції на Хмельниччині спільно з Ярмолинецьким відділом поліції викрили 40-річного місцевого мешканця, що здійснював продаж антисептику без оформлення належних правовстановлюючих документів на зайняття підприємницькою діяльністю. Також чоловік не мав належної реєстрації вказаних дезінфікуючих засобів. Вилучено майже 230 літрів рідини на суму 52 200 грн. Вирішується питання щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку карантину правоохоронці перевірили 344 повідомлення про можливі протиправні дії, зокрема онлайн-шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту.Загалом виявлено 228 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу, – повідомляє сектор комунікації департаменту кіберполіції Національної поліції України.Наразі кіберполіція ідентифікувала 116 осіб, які цю інформацію розповсюджували. За фактами онлайн-шахрайств розпочато 30 кримінальних проваджень.Зокрема співробітники кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції Мелітополя встановили 27-річного чоловіка, який «продавав» неіснуючий товар. Чоловік уже раніше судимий та наразі відбуває покарання у виправній колонії. Встановлено, що фігурант у соціальних мережах розміщував оголошення про продаж медичних масок та антисептиків. Наразі вже встановлено близько 70 потерпілих від його дій. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.У Києві кіберполіція спільно із Дніпровським управлінням поліції Києва, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, встановили особу, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж медичних масок сумнівної якості, без сертифікатів відповідності та документів про їхнє місце виготовлення. Вилучено майже 8 тисяч масок.У Дніпрі встановлено 34-річного чоловіка, який організував виготовлення дезінфекційного засобу і здійснював його продаж за допомогою сайту оголошень. Наразі правоохоронці вилучили 500 одиниць саморобної речовини. За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Крім цього, у Чернівецькій області кіберполіція спільно з працівниками Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області виявили чоловіка, який здійснював продаж масок індивідуального захисту. Встановлено, що фігурант не є суб’єктом господарювання та не має права здійснювати відповідний вид діяльності. Наразі відносно нього складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.А співробітниками кіберполіції в місті Києві спільно з працівниками Солом’янського управління поліції ГУНП в м. Києві виявлено місцевого жителя, який за допомогою каналу у месенджері здійснював продаж дезінфікуючих антисептичних засобів за ціною 280 гривень за літр. Цим самим чоловік вчиняв протиправні дії, реалізовуючи небезпечний продукт без відповідної реєстрації. На нього складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) та ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар - 500 літрів "антисептику" - вилучено.На Тернопільщині кіберполіція встановила особу, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж медичних масок, не маючи відповідних дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності. Відносно особи також складено адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар вилучено.А працівники кіберполіції на Хмельниччині спільно з Ярмолинецьким відділом поліції викрили 40-річного місцевого мешканця, що здійснював продаж антисептику без оформлення належних правовстановлюючих документів на зайняття підприємницькою діяльністю. Також чоловік не мав належної реєстрації вказаних дезінфікуючих засобів. Вилучено майже 230 літрів рідини на суму 52 200 грн. Вирішується питання щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

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