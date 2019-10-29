Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня

Володимиром Зеленським заявив, що медпрацівникам у квітні збільшать зарплату.



Про це у вівторок, 31 березня, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Зеленського, - повідомляє



Збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться вже з квітня.



"Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці повинна бути відповідною вже зараз, а не через тиждень або через місяць", - зазначив Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава Кабміну на нараді з президентомзаявив, що медпрацівникам у квітні збільшать зарплату.Про це у вівторок, 31 березня, розповів прем'єр-міністрна селекторній нараді у президента Зеленського, - повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на пресслужбу Офісу президента.Збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться вже з квітня."Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці повинна бути відповідною вже зараз, а не через тиждень або через місяць", - зазначив Володимир Зеленський.

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