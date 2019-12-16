10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста

Винуватець смертельної ДТП на Волині втрапив за ґрати на 10 років.Так, 8 вересня 2019 року нетверезий раніше судимий 45-річний чоловік "позичив" на одному із підприємств у Рожищі авто й, виїхавши у місто, збив на смерть велосипедиста, - пише пресслужба прокуратури області.Винуватість свою у скоєнні ДТП зловмисник, який навіть не мав посвідчення водія відповідної категорії, не заперечував.Суд визнав його винним і у незаконному заволодінні автомобілем, і у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, й призначив волинянину покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.