10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста
Сьогодні, 15:55
Винуватець смертельної ДТП на Волині втрапив за ґрати на 10 років.
Так, 8 вересня 2019 року нетверезий раніше судимий 45-річний чоловік "позичив" на одному із підприємств у Рожищі авто й, виїхавши у місто, збив на смерть велосипедиста, - пише пресслужба прокуратури області.
Винуватість свою у скоєнні ДТП зловмисник, який навіть не мав посвідчення водія відповідної категорії, не заперечував.
Суд визнав його винним і у незаконному заволодінні автомобілем, і у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, й призначив волинянину покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Так, 8 вересня 2019 року нетверезий раніше судимий 45-річний чоловік "позичив" на одному із підприємств у Рожищі авто й, виїхавши у місто, збив на смерть велосипедиста, - пише пресслужба прокуратури області.
Винуватість свою у скоєнні ДТП зловмисник, який навіть не мав посвідчення водія відповідної категорії, не заперечував.
Суд визнав його винним і у незаконному заволодінні автомобілем, і у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, й призначив волинянину покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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