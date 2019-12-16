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10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста

10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста
Винуватець смертельної ДТП на Волині втрапив за ґрати на 10 років.

Так, 8 вересня 2019 року нетверезий раніше судимий 45-річний чоловік "позичив" на одному із підприємств у Рожищі авто й, виїхавши у місто, збив на смерть велосипедиста, - пише пресслужба прокуратури області.

Винуватість свою у скоєнні ДТП зловмисник, який навіть не мав посвідчення водія відповідної категорії, не заперечував.

Суд визнав його винним і у незаконному заволодінні автомобілем, і у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, й призначив волинянину покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.




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Теги: суд, велосипедист, тюрма
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