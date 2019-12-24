На Горохівщині затримали грабіжника, який намагався обікрасти будинок на очах в господаря
Сьогодні, 19:14
За наполегливої позиції прокурорів Володимир-Волинської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою мешканцю одного із сіл Локачинського району, який мав уже конфлікти із законом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Не полишаючи злочинного промислу після повернення з місць позбавлення волі, нетверезий чоловік вчинив спробу пограбувати домоволодіння на Горохівщині, намагаючись на очах у господаря поцупити мобільний телефон, побутову техніку й різний господарський дріб’язок на суму близько 7 тис. грн.
Грабіжника-невдаху одразу затримали.
Попри клопотання сторони захисту щодо обрання більш м’якого запобіжного заходу, суд пристав на позицію прокуратури й застосував до підозрюваного у замаху на грабіж волинянина запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших злочинів.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Не полишаючи злочинного промислу після повернення з місць позбавлення волі, нетверезий чоловік вчинив спробу пограбувати домоволодіння на Горохівщині, намагаючись на очах у господаря поцупити мобільний телефон, побутову техніку й різний господарський дріб’язок на суму близько 7 тис. грн.
Грабіжника-невдаху одразу затримали.
Попри клопотання сторони захисту щодо обрання більш м’якого запобіжного заходу, суд пристав на позицію прокуратури й застосував до підозрюваного у замаху на грабіж волинянина запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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