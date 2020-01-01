На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу
Сьогодні, 16:08
Волинські прокурори в суді вимагають виплатити дітям-сиротам грошову допомогу.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що через неналежне виконання працівниками управління освіти виконкому Нововолинської міськради вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» трьом дітям із цієї категорії, які завершили минулоріч навчання у школі, не була нарахована та виплачена одноразова грошова допомога.
Згідно із законом така допомога виплачується випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку і наразі становить 12 162 грн.
При цьому управління освіти Нововолинської міської ради заперечує свою бездіяльність та не вбачає будь-яких порушень соціальних прав незахищеної категорії дітей.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагатимуть визнати бездіяльність чиновників протиправною та нарахувати і виплатити дітям належну їм грошову допомогу.
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Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що через неналежне виконання працівниками управління освіти виконкому Нововолинської міськради вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» трьом дітям із цієї категорії, які завершили минулоріч навчання у школі, не була нарахована та виплачена одноразова грошова допомога.
Згідно із законом така допомога виплачується випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку і наразі становить 12 162 грн.
При цьому управління освіти Нововолинської міської ради заперечує свою бездіяльність та не вбачає будь-яких порушень соціальних прав незахищеної категорії дітей.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагатимуть визнати бездіяльність чиновників протиправною та нарахувати і виплатити дітям належну їм грошову допомогу.
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