На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу

Волинські прокурори в суді вимагають виплатити дітям-сиротам грошову допомогу.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Прокурори з'ясували, що через неналежне виконання працівниками управління освіти виконкому Нововолинської міськради вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» трьом дітям із цієї категорії, які завершили минулоріч навчання у школі, не була нарахована та виплачена одноразова грошова допомога.Згідно із законом така допомога виплачується випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку і наразі становить 12 162 грн.При цьому управління освіти Нововолинської міської ради заперечує свою бездіяльність та не вбачає будь-яких порушень соціальних прав незахищеної категорії дітей.Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагатимуть визнати бездіяльність чиновників протиправною та нарахувати і виплатити дітям належну їм грошову допомогу.