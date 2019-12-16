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Правильне харчування на карантині: скільки продуктів треба закупити на тиждень

Правильне харчування на карантині: скільки продуктів треба закупити на тиждень
Через коронавірус українцям радять якомога рідше покидати свої домівки і не виходити зайвий раз на вулицю навіть задля походу в магазин. Але що робити із закупівлею продуктів?

Разом із дієтологами Анною Ковальчук та Олександром Стусом сайт Факти ICTV склав список продуктів на тиждень для чоловіка 85 кг і жінки 60 кг із середнім рівнем активності.

Скільки продуктів треба закупити на тиждень?

Білкова група
Яйця

Для чоловіка: 15 штук
Для жінки: 10 штук

За словам фітнес-тренера Олександра Стуса, чоловікам, які займаються спортом, можна збільшувати норму до 20 яєць на тиждень.

М’ясо птиці (курка, індичка)

Для чоловіка: 2,5 кг
Для жінки: 1,5 кг

Червоне м’ясо

Для чоловіка: 1,5 кг
Для жінки: 1 кг

Риба

Для чоловіка: 3 кг
Для жінки: 2 кг

"Сюди входить і річна риба, і червона. Якщо з цієї кількості прибрати неїстівні частини, то залишиться якраз норма риби на тиждень для чоловіка та жінки", – говорить нутріціолог Анна Ковальчук.

Молочні продукти

Для чоловіка: 1,5 кг сиру, 2 л кефіру чи йогурту
Для жінки: 1 кг сиру, 1 л кефіру чи йогурту

Вуглеводна група
Крупи

Для чоловіка: 1 кг сухої крупи
Для жінки: 0,5 кг сухої крупи

За словами Анни Ковальчук, в цю кількість входить гречка, рис, пшоно, а також ранкова вівсянка (наприклад, по 250 г кожної). Нехай українців не лякає така невелика кількість: після відварювання каші виходить у два рази більше.

А Олександр Стус радив би збільшити кількість круп до 2 кг чоловікам, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя.

Овочі та зелень

Для чоловіків: 5 кг
Для жінок: 2,5 кг

Сюди входить картопля, буряк, морква, капуста, селера, цибуля, а також корисна зелень. Дієтологи радять не обмежувати кількість овочів під час карантину, а навпаки, збільшити їх вживання. Вони допоможуть укріпити імунітет та не дадуть набрати зайву вагу.

Фрукти

Для чоловіка: 5 кг
Для жінки: 2,5 кг

" У середньому жінка може їсти три фрукти в день на свій вибір, чоловіку ж треба у два рази більше", – каже Анна Ковальчук.

Жирова група
Олія (оливкова, кунжутна чи лляна)

Для чоловіка: 11 ст. л.
Для жінки: 8 ст. л.

Цю кількість можна використовувати як для салатів, так і для приготування, уточнюють дієтологи.

Горіхи та насіння

Для чоловіка: 200 г
Для жінки 150 г

"Насіння та горіхи варто вживати не більше 20-25 г в день через те, що вони доволі калорійні. Ідеально вони підійдуть для перекусу чи до ранкової каші", – каже Олександр Стус.

Солодощі
Сухофрукти

Для чоловіка: 150 г
Для жінки: 100 г

Мед або чорний шоколад

Для чоловіка: 150 г
Для жінки: 100 г

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Теги: продукти, харчування, карантин
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Коментарі 1
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Зв який хрін може собі це дозворолити пенсіонер ,цей дієтолог що ,з дуба звалився і головою вдарився ?
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