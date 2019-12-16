Правильне харчування на карантині: скільки продуктів треба закупити на тиждень





Разом із дієтологами Анною Ковальчук та Олександром Стусом сайт



Скільки продуктів треба закупити на тиждень?



Білкова група

Яйця



Для чоловіка: 15 штук

Для жінки: 10 штук



За словам фітнес-тренера Олександра Стуса, чоловікам, які займаються спортом, можна збільшувати норму до 20 яєць на тиждень.



М’ясо птиці (курка, індичка)



Для чоловіка: 2,5 кг

Для жінки: 1,5 кг



Червоне м’ясо



Для чоловіка: 1,5 кг

Для жінки: 1 кг



Риба



Для чоловіка: 3 кг

Для жінки: 2 кг



"Сюди входить і річна риба, і червона. Якщо з цієї кількості прибрати неїстівні частини, то залишиться якраз норма риби на тиждень для чоловіка та жінки", – говорить нутріціолог Анна Ковальчук.



Молочні продукти



Для чоловіка: 1,5 кг сиру, 2 л кефіру чи йогурту

Для жінки: 1 кг сиру, 1 л кефіру чи йогурту



Вуглеводна група

Крупи



Для чоловіка: 1 кг сухої крупи

Для жінки: 0,5 кг сухої крупи



За словами Анни Ковальчук, в цю кількість входить гречка, рис, пшоно, а також ранкова вівсянка (наприклад, по 250 г кожної). Нехай українців не лякає така невелика кількість: після відварювання каші виходить у два рази більше.



А Олександр Стус радив би збільшити кількість круп до 2 кг чоловікам, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя.



Овочі та зелень



Для чоловіків: 5 кг

Для жінок: 2,5 кг



Сюди входить картопля, буряк, морква, капуста, селера, цибуля, а також корисна зелень. Дієтологи радять не обмежувати кількість овочів під час карантину, а навпаки, збільшити їх вживання. Вони допоможуть укріпити імунітет та не дадуть набрати зайву вагу.



Фрукти



Для чоловіка: 5 кг

Для жінки: 2,5 кг



" У середньому жінка може їсти три фрукти в день на свій вибір, чоловіку ж треба у два рази більше", – каже Анна Ковальчук.



Жирова група

Олія (оливкова, кунжутна чи лляна)



Для чоловіка: 11 ст. л.

Для жінки: 8 ст. л.



Цю кількість можна використовувати як для салатів, так і для приготування, уточнюють дієтологи.



Горіхи та насіння



Для чоловіка: 200 г

Для жінки 150 г



"Насіння та горіхи варто вживати не більше 20-25 г в день через те, що вони доволі калорійні. Ідеально вони підійдуть для перекусу чи до ранкової каші", – каже Олександр Стус.



Солодощі

Сухофрукти



Для чоловіка: 150 г

Для жінки: 100 г



Мед або чорний шоколад



Для чоловіка: 150 г

Для жінки: 100 г

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через коронавірус українцям радять якомога рідше покидати свої домівки і не виходити зайвий раз на вулицю навіть задля походу в магазин. Але що робити із закупівлею продуктів?Разом із дієтологами Анною Ковальчук та Олександром Стусом сайт Факти ICTV склав список продуктів на тиждень для чоловіка 85 кг і жінки 60 кг із середнім рівнем активності.Для чоловіка: 15 штукДля жінки: 10 штукЗа словам фітнес-тренера Олександра Стуса, чоловікам, які займаються спортом, можна збільшувати норму до 20 яєць на тиждень.Для чоловіка: 2,5 кгДля жінки: 1,5 кгДля чоловіка: 1,5 кгДля жінки: 1 кгДля чоловіка: 3 кгДля жінки: 2 кг"Сюди входить і річна риба, і червона. Якщо з цієї кількості прибрати неїстівні частини, то залишиться якраз норма риби на тиждень для чоловіка та жінки", – говорить нутріціологДля чоловіка: 1,5 кг сиру, 2 л кефіру чи йогуртуДля жінки: 1 кг сиру, 1 л кефіру чи йогуртуДля чоловіка: 1 кг сухої крупиДля жінки: 0,5 кг сухої крупиЗа словами Анни Ковальчук, в цю кількість входить гречка, рис, пшоно, а також ранкова вівсянка (наприклад, по 250 г кожної). Нехай українців не лякає така невелика кількість: після відварювання каші виходить у два рази більше.А Олександр Стус радив би збільшити кількість круп до 2 кг чоловікам, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя.Для чоловіків: 5 кгДля жінок: 2,5 кгСюди входить картопля, буряк, морква, капуста, селера, цибуля, а також корисна зелень. Дієтологи радять не обмежувати кількість овочів під час карантину, а навпаки, збільшити їх вживання. Вони допоможуть укріпити імунітет та не дадуть набрати зайву вагу.Для чоловіка: 5 кгДля жінки: 2,5 кг" У середньому жінка може їсти три фрукти в день на свій вибір, чоловіку ж треба у два рази більше", – каже Анна Ковальчук.Для чоловіка: 11 ст. л.Для жінки: 8 ст. л.Цю кількість можна використовувати як для салатів, так і для приготування, уточнюють дієтологи.Для чоловіка: 200 гДля жінки 150 г"Насіння та горіхи варто вживати не більше 20-25 г в день через те, що вони доволі калорійні. Ідеально вони підійдуть для перекусу чи до ранкової каші", – каже Олександр Стус.Для чоловіка: 150 гДля жінки: 100 гДля чоловіка: 150 гДля жінки: 100 г

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію