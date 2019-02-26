У березні лучани заплатять за тепло і гарячу воду на 29% менше
Сьогодні, 17:13
Нарахування за опалення та гарячу воду за березень у Луцьку знизять на 29 %.
Про це інформує "Луцьктепло".
Для споживачів ДКП “Луцьктепло” нарахування за спожиту у березні 2020 року теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання здійснять за тарифами з застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.
Так, ціна природного газу у березні становить 3396 грн/тис. куб. м без ПДВ, у тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання врахована ціна газу 6235,51 грн/тис. куб. м без ПДВ. Коефіцієнт перерахунку за надані послуги у березні 2020 року в складе 0,71.
Усі нарахування за березень 2020 року зменшать на 29 %.
Поряд з тим, відповідно до вимог, перерахунок здійснюватимуть лише з врахуванням зниження ціни природного газу, але без врахування росту вартості послуг з транспортування та його розподілу, росту ціни електроенергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі та розподілу електроенергії), екологічного податку, росту тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення тощо.
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Про це інформує "Луцьктепло".
Для споживачів ДКП “Луцьктепло” нарахування за спожиту у березні 2020 року теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання здійснять за тарифами з застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.
Так, ціна природного газу у березні становить 3396 грн/тис. куб. м без ПДВ, у тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання врахована ціна газу 6235,51 грн/тис. куб. м без ПДВ. Коефіцієнт перерахунку за надані послуги у березні 2020 року в складе 0,71.
Усі нарахування за березень 2020 року зменшать на 29 %.
Поряд з тим, відповідно до вимог, перерахунок здійснюватимуть лише з врахуванням зниження ціни природного газу, але без врахування росту вартості послуг з транспортування та його розподілу, росту ціни електроенергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі та розподілу електроенергії), екологічного податку, росту тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення тощо.
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