Біля ковельської лікарні встановили намет для прийому пацієнтів із коронавірусом
Сьогодні, 17:48
У Ковелі біля лікарні облаштовують тимчасовий пункт для прийому пацієнтів із коронавірусом.
Він розміщений у наметі, який встановили працівники Ковельського відділу ДСНС, - йдеться на сайті Ковельради.
Тут лікарі у засобах індивідуального захисту оглядатимуть людей із підозрою на COVID-19 і визначатимуть, якої допомоги вони потребують: госпіталізації чи можуть лікуватися вдома.
У ковельську лікарню кластимуть лише хворих зі станом середньої важкості. Осіб, які матимуть легку форму, відправлятимуть на амбулаторне лікування. Важкохворих везтимуть до Волинської обласної клінічної лікарні, яка є базовим закладом для лікування хворих на коронавірус.
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Він розміщений у наметі, який встановили працівники Ковельського відділу ДСНС, - йдеться на сайті Ковельради.
Тут лікарі у засобах індивідуального захисту оглядатимуть людей із підозрою на COVID-19 і визначатимуть, якої допомоги вони потребують: госпіталізації чи можуть лікуватися вдома.
У ковельську лікарню кластимуть лише хворих зі станом середньої важкості. Осіб, які матимуть легку форму, відправлятимуть на амбулаторне лікування. Важкохворих везтимуть до Волинської обласної клінічної лікарні, яка є базовим закладом для лікування хворих на коронавірус.
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