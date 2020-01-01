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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Біля ковельської лікарні встановили намет для прийому пацієнтів із коронавірусом

Біля ковельської лікарні встановили намет для прийому пацієнтів із коронавірусом
У Ковелі біля лікарні облаштовують тимчасовий пункт для прийому пацієнтів із коронавірусом.

Він розміщений у наметі, який встановили працівники Ковельського відділу ДСНС, - йдеться на сайті Ковельради.

Тут лікарі у засобах індивідуального захисту оглядатимуть людей із підозрою на COVID-19 і визначатимуть, якої допомоги вони потребують: госпіталізації чи можуть лікуватися вдома.

У ковельську лікарню кластимуть лише хворих зі станом середньої важкості. Осіб, які матимуть легку форму, відправлятимуть на амбулаторне лікування. Важкохворих везтимуть до Волинської обласної клінічної лікарні, яка є базовим закладом для лікування хворих на коронавірус.

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Теги: намет, Ковель, коронавірус, лікування
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