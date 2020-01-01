Біля ковельської лікарні встановили намет для прийому пацієнтів із коронавірусом





Він розміщений у наметі, який встановили працівники Ковельського відділу ДСНС, - йдеться на сайті



Тут лікарі у засобах індивідуального захисту оглядатимуть людей із підозрою на COVID-19 і визначатимуть, якої допомоги вони потребують: госпіталізації чи можуть лікуватися вдома.



У ковельську лікарню кластимуть лише хворих зі станом середньої важкості. Осіб, які матимуть легку форму, відправлятимуть на амбулаторне лікування. Важкохворих везтимуть до Волинської обласної клінічної лікарні, яка є базовим закладом для лікування хворих на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі біля лікарні облаштовують тимчасовий пункт для прийому пацієнтів із коронавірусом.Він розміщений у наметі, який встановили працівники Ковельського відділу ДСНС, - йдеться на сайті Ковельради. Тут лікарі у засобах індивідуального захисту оглядатимуть людей із підозрою на COVID-19 і визначатимуть, якої допомоги вони потребують: госпіталізації чи можуть лікуватися вдома.У ковельську лікарню кластимуть лише хворих зі станом середньої важкості. Осіб, які матимуть легку форму, відправлятимуть на амбулаторне лікування. Важкохворих везтимуть до Волинської обласної клінічної лікарні, яка є базовим закладом для лікування хворих на коронавірус.

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