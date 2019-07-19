Лікарі обласної лікарні у Луцьку отримали 2 тисячі банок антисептика
Сьогодні, 18:00
Працівникам Волинської обласної клінічної лікарні передали 2000 банок антисептика.
Про це йдеться на сайті мерії.
Сьогодні радник міського голови Ігор Поліщук передав в.о. директора установи Олександру Дудару 2000 банок антисептика ДАН-2.
За словами радника мера Луцька, цей засіб пройшов необхідну перевірку та має всі сертифікати, безпечний для використання та не пересушує шкіру рук.
"Антисептик нині дуже необхідний, аби персонал лікарні міг обробляти руки. Він у зручній упаковці і лікар, медсестра чи санітарка зможуть покласти його у кишеню халата та використовувати у мірі необхідності”, - зазначив очільник обласної лікарні.
Ігор Поліщук додав, що Луцька міська рада замовила 10000 одиниць антисептика, який безкоштовно видаватимуть лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином.
“Вчора ми передали 1000 банок антисептика комунальному підприємству “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, а сьогодні - 2000 банок Волинській обласній клінічній лікарні. Будемо передавати поступово у всі медичні заклади міста. Як завершиться ця партія, то придбаємо ще антисептика”, - наголосив він.
Також радник міського голови Ігор Поліщук зауважив, що Луцька міська рада значні кошти виділила на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
“Для Волинської обласної клінічної лікарні, як базової по боротьбі з цією недугою, з міського бюджету передбачили 60 мільйонів гривень. На інші цілі, які включають у себе дизінфекцію, засоби захисту для лікарів міських лікувальних закладів, необхідне обладнання передбачено ще 15 мільйонів гривень. Тобто, уже 75 мільйонів гривень Луцька міська рада виділила на боротьбу з коронавірусом. Сподіваємося, що вжиті нами заходи не дозволять поширитись цій недузі. Хочеться, щоб якомога менше лучан та волинян захворіли на коронавірус, аби ми швидше пережили це випробовування та повернулися до нормального режиму життя”, - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Сьогодні радник міського голови Ігор Поліщук передав в.о. директора установи Олександру Дудару 2000 банок антисептика ДАН-2.
За словами радника мера Луцька, цей засіб пройшов необхідну перевірку та має всі сертифікати, безпечний для використання та не пересушує шкіру рук.
"Антисептик нині дуже необхідний, аби персонал лікарні міг обробляти руки. Він у зручній упаковці і лікар, медсестра чи санітарка зможуть покласти його у кишеню халата та використовувати у мірі необхідності”, - зазначив очільник обласної лікарні.
Ігор Поліщук додав, що Луцька міська рада замовила 10000 одиниць антисептика, який безкоштовно видаватимуть лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином.
“Вчора ми передали 1000 банок антисептика комунальному підприємству “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, а сьогодні - 2000 банок Волинській обласній клінічній лікарні. Будемо передавати поступово у всі медичні заклади міста. Як завершиться ця партія, то придбаємо ще антисептика”, - наголосив він.
Також радник міського голови Ігор Поліщук зауважив, що Луцька міська рада значні кошти виділила на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
“Для Волинської обласної клінічної лікарні, як базової по боротьбі з цією недугою, з міського бюджету передбачили 60 мільйонів гривень. На інші цілі, які включають у себе дизінфекцію, засоби захисту для лікарів міських лікувальних закладів, необхідне обладнання передбачено ще 15 мільйонів гривень. Тобто, уже 75 мільйонів гривень Луцька міська рада виділила на боротьбу з коронавірусом. Сподіваємося, що вжиті нами заходи не дозволять поширитись цій недузі. Хочеться, щоб якомога менше лучан та волинян захворіли на коронавірус, аби ми швидше пережили це випробовування та повернулися до нормального режиму життя”, - зазначив Ігор Поліщук.
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