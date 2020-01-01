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В Україні продуктовим ринкам дозволили працювати під час карантину

В Україні продуктовим ринкам дозволили працювати під час карантину
Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину.

Про це йдеться в оприлюдненій постанові головного державного санітарного лікаря від 30 березня, - пише "Радіо Свобода".

Згідно з документом, здійснювати торгівлю харчовими продуктами може тільки зареєстрований оператор ринку за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Кількість відвідувачів ринку буде обмежена – одна людина на 20 квадратних метрів, а відстань між покупцями у черзі має складати не менше ніж 1,5 метри.

Крім того, для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має складати не менше ніж 3 метри.

При цьому весь персонал ринку і покупці мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Зауважимо, радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив, що згідно з рішенням міськради та виконавчого комітету, ринки у Луцьку будуть зачинені до закінчення карантину. Таку ж позицію висловив і щодо руху громадського транспорту. Маршрутки та тролейбуси не будуть здійснювати рух містом до закінчення карантину.

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Теги: продуктові ринки, карантин, Луцьк, Україна
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Коментарі 3
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Поліщук набирає бонуси перед виборами.
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Ви думаєте набирає бонуси?
З точки зору здорового глузду він їх втрачає.
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Прийняття таких рішень, щодо забезпечення життєдіяльності міської громади, повноваженнями якогось там радника не обумовлено ! А хто буде нести відповідальність ? Чуть що потім скаже, шо його функціональними обов'язками такого не передбачено і сховається за спину. А ви лучани потім розхльобуйте !
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