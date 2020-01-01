В Україні продуктовим ринкам дозволили працювати під час карантину





Про це йдеться в оприлюдненій постанові головного державного санітарного лікаря від 30 березня, - пише



Згідно з документом, здійснювати торгівлю харчовими продуктами може тільки зареєстрований оператор ринку за умови дотримання протиепідемічних заходів.



Кількість відвідувачів ринку буде обмежена – одна людина на 20 квадратних метрів, а відстань між покупцями у черзі має складати не менше ніж 1,5 метри.



Крім того, для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має складати не менше ніж 3 метри.



При цьому весь персонал ринку і покупці мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.



Зауважимо, радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив, що згідно з рішенням міськради та виконавчого комітету, ринки у Луцьку будуть зачинені до закінчення карантину. Таку ж позицію висловив і щодо руху громадського транспорту. Маршрутки та тролейбуси не будуть здійснювати рух містом до закінчення карантину.

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