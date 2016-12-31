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Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*

Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*
Компанія «Забіяка» вручила приз четвертому переможцю акції «Купуй сардельки – вигравай IPhone» Сергію Гладунцю. У вівторок, 31 березня, переможець отримав ігрову приставку Sony PlayStation. А вже 1 квітня учасників акції чекає головний приз – IPhone 11ProMax.

Про це повідомляє Перший.

Переможець четвертого тижня акції від компанії «Забіяка» розповів, що дуже любить їхню продукцію і довіряє їй.

«Не знаю, які саме сардельки стали переможними, адже часто їх купую. Найбільше люблю «Королівські». Вперше щось виграю і взагалі не вірив, але тепер розумію, що це все реально. Обов’язково гратиму на приставці. Дякую!», – розповів переможець Сергій Гладунець.

До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.

Розіграш головного призу IPhone 11ProMax відбудеться 1 квітня.
Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*
Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*

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Теги: Забіяка, розіграш
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