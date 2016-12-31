Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*

«Забіяка» вручила приз четвертому переможцю акції Сергію Гладунцю. У вівторок, 31 березня, переможець отримав ігрову приставку Sony PlayStation. А вже 1 квітня учасників акції чекає головний приз – IPhone 11ProMax.



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Переможець четвертого тижня акції від компанії «Забіяка» розповів, що дуже любить їхню продукцію і довіряє їй.



«Не знаю, які саме сардельки стали переможними, адже часто їх купую. Найбільше люблю «Королівські». Вперше щось виграю і взагалі не вірив, але тепер розумію, що це все реально. Обов’язково гратиму на приставці. Дякую!», – розповів переможець Сергій Гладунець.



До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.



Розіграш головного призу IPhone 11ProMax відбудеться 1 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компаніявручила приз четвертому переможцю акції «Купуй сардельки – вигравай IPhone» . У вівторок, 31 березня, переможець отримав ігрову приставку Sony PlayStation. А вже 1 квітня учасників акції чекає головний приз – IPhone 11ProMax.Про це повідомляє Перший Переможець четвертого тижня акції від компанії «Забіяка» розповів, що дуже любить їхню продукцію і довіряє їй.«Не знаю, які саме сардельки стали переможними, адже часто їх купую. Найбільше люблю «Королівські». Вперше щось виграю і взагалі не вірив, але тепер розумію, що це все реально. Обов’язково гратиму на приставці. Дякую!», – розповів переможець Сергій Гладунець.До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.Розіграш головного призу IPhone 11ProMax відбудеться 1 квітня.

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